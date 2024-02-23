İstanbul anket sonuçları geldi AREDA GENAR ASAL VE OPTİMAR paylaştı

Yerel seçimlere doğru anket şirketlerinden sonuçlar gelmeye başladı. Anket firmalarından AREDA, GENAR, ASAL ve OPTİMAR, yerel seçimlerde sonucu en çok merak edilen İstanbul için yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

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Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler kapsamında sandık başına gidecek. Hem belediye hem de muhtar seçimlerinin olacağı yerel seçimde İstanbul anket sonuçları merak edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi gözler yeniden AREDA, GENAR, ASAL ve OPTİMAR firmalarına çevrildi. Firmalardaki rekabet sonuçları ise şaşırttı. ASAL ve OPTİMAR firmalarında CHP önde giderken GENAR ve AREDA'da AK Parti lider devam ediyor. Aradaki minimal fark ise dengelerin her an değişeceğini kanıtladı.

AREDA 11 Ocak 2024 tarihinde

AK Parti yüzde 46

CHP yüzde 41

DEM Parti yüzde 2

OPTİMAR 1 Şubat 2024 tarihinde

AK Parti yüzde 37

CHP yüzde 39

Karasız yüzde 5

GENAR 16 Ocak 2024

AK Parti yüzde 45

CHP yüzde 41

DEM Parti yüzde 2

ASAL 12 Ocak 2024

AK Parti yüzde 32

CHP yüzde 36

DEM Parti yüzde 4