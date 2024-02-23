6 bin 500 liralık borcunu ödememek için kıraathane sahibini öldürmüş

BEŞİKTAŞ'ta semt sakinleri tarafından tanınan kıraathane işletmecisi 43 yaşındaki adam geçtiğimiz gün işletmesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, kıraathanecinin cinayete kurban gittiğini belirledi ve kısa sürede katili yakalandı. Emniyete getirilen katil zanlısı burada suçunu itiraf etti. Zanlı, öldürdüğü kişiden 6 bin 500 lira borç aldığını, ödeyemediği için cinayeti işlediğini söyledi.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Türkali Mahallesi'ndeki bir kıraathanede 21 Şubat'ta iş yeri sahibi İsmail Karabıyık'ın silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Olayı Mehmet S'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi Ataşehir'de, olayda kullanıldığı değerlendirilen kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancayla yakaladı.

Şüpheli Mehmet S., işlediği cinayeti emniyette itiraf etti. Bir süre önce İsmail Karabıyık’tan 6 bin 500 lira borç para aldığını söyleyen şüpheli, ödeyemeyince aralarının bozulduğunu anlattı.

İsmail Karabıyık’ın ısrarla borcunu istemesi üzerine onu öldürmeye karar verdiğini anlatan Mehmet S., olay günü cinayet işlemek için Beşiktaş’a gittiğini belirtti.

Olay günü dükkandan içeri girer girmez hiçbir şey söylemeden silahını ateşlediğini anlatan şüpheli, daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.