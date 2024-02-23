Yerel seçimin en çok tartışılan ismi! Lütfü Savaş: CHP göstermese bağımsız aday olurdum

CHP'nin Hatay'da yeniden aday gösterdiği Savaş, Özgür Özel'le arasındaki görüşmeyi anlattı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “CHP göstermese bağımsız aday olurdum” dedi.

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Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Savaş, adaylık sürecini ve genel başkan Özgür Özel’e arasındaki görüşmeyi şöyle anlattı:

“Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, gece aramış. Sabah döndüm. Genel merkeze çağırdı, gittim. ‘Anketler çok kötü’ dedi. Dört anket varmış. Ne görünüyor? Yüzde 22 görünüyorsun” diyor. Çok tuhaf... İstatistik bilirim. “Bunlar doğru değil’ dedim. ‘Başka adam bul yerine’ dedi. ‘Önerebilecek durumum yok. Ben kazanamıyorsam, kimsenin kazanma şansı yok’ dedim. Bir milyondan fazla insan var oy kullanacak. Vekaletle nasıl yapacağız? Dedim ki ‘O zaman beni affedin, gidiyorum.’ Affedin derken, partiden ayrılmak, değil mi? Tabi, kendime güveniyorum. Ben kazanırım.

Özgür Özel’le ne konuştular?

(Bağımsız aday mı olacaktınız?) Olabilirdim. Pazartesi saat 10.30’da genel başkan davet etti. Dedim ki ‘Ben anketlerde iyiyim, seçimi kazanıyorum.’ İki anket götürdüm. İkisinde de öndeyim. Özel, ‘Başkanım bir kişi öner, onu yapalım’ dedi. ‘Önerecek kimse yok’ dedim. O kadar anket yapılmış, birisi yaklaşamamış. Dedim, ‘Müsadenizi isteyeyim.’ ‘Bizden haber bekleyin’ dedi. Gece beni çağırdı. ‘1 Nisan sabahı, Atatürk’ün emanet ettiği o coğrafyayı Atatürk’ün kurmuş olduğu partiyle almak istiyorum. Ben mutlu olacağım. Sizin de olmanızı istiyorum’ dedim. Milletvekilimizi, il başkanımızı, ilçe başkanları ve adaylarımızı çağırdı. ‘Kefil misiniz?’ dedi. Üçte ikisi ‘Kefiliz’ dedi. ‘Tamam dedik.’ Hatay’da durum ne? Kazanacağız.”

“Ben de depremzedeyim”

Savaş, depremle ilgili gelen eleştirilere de şöyle yanıt verdi:

“Ben de depremzedeyim. Hiç terk etmedik Hatay’ı. En fazla iş yapması gereken, iktidardır. Hangi bütçeyle yapacağım? İş yüküm 12 kat artmış, gelirim yüzde 40’a düşmüş. Bu şartlarda belediye ne yapabilir? Benim dışımdaki hiçbir belediye başkanı çıkıp konuşamadı. Beş yıl ruhsat verdim, o da sadece Antakya merkezde. Ama sadece Antakya’da yıkım olmadı. Şehrin her noktasında oldu. 2018’de imar affı çıktı, bu şehirde 205 bin bölüm affedildi. Diyorsunuz ki mezarda oturmaya devam edin. Siz affediyorsunuz ama rabbim affetmiyor."

“Gökhan’la sıkıntımız yoktu ama siyasete girince demek ki insanlar farklı platforma dönüşebiliyor”

Savaş, TİP’ten Hatay adayı olan Gökhan Zan’ın eleştirilerine ilişkin soruya da şöyle yanıt verdi:

"Hiç görüşmedim. Altı yedi sene beraber çalıştık Hatayspor’da ‘Avrupa’da ders alacağım’ diye vedalaştı, gitti. Nişan yüzüğünü taktım. Nikâhını kıydım. Eşim nikâh şahididir. Gökhan’la sıkıntımız yoktu. Ama siyasete girince demek ki insanlar farklı platforma dönüşebiliyor."