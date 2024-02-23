BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mermer ocağında kamyon devrildi: Sürücü ağır yaralandı!

Mermer ocağında kamyon devrildi: Sürücü ağır yaralandı!

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, mermer ocağında moloz döken kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Abone ol

Mehmet Naci Bilgin'in (24) kullandığı ağır yük taşıyabilen büyük kamyon, Bozdağ mevkisindeki mermer ocağında moloz dökerken uçuruma devrildi.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve belediye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Bilgin, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu belirtilen işçi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kasten yaralamadan aranan şahıs Nazilli’de yakalandı
Kasten yaralamadan aranan şahıs Nazilli’de yakalandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
6 bin 500 liralık borcunu ödememek için kıraathane sahibini öldürmüş
6 bin 500 liralık borcunu ödememek için kıraathane sahibini öldürmüş
İstanbul anket sonuçları geldi AREDA GENAR ASAL VE OPTİMAR paylaştı
İstanbul anket sonuçları geldi AREDA GENAR ASAL VE OPTİMAR paylaştı
Bayburt'ta kar yüzünü yeniden gösterdi
Bayburt'ta kar yüzünü yeniden gösterdi
İliç'te son durum ne? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı
İliç'te son durum ne? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı
Diz ağrısı çekenlere 'robotik diz' ve 'kalça protezi' derman oluyor
Diz ağrısı çekenlere 'robotik diz' ve 'kalça protezi' derman oluyor
Bitlis'te yoğun kar yağışı sebebiyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te yoğun kar yağışı sebebiyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 76,4'e yükseldi
Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 76,4'e yükseldi
Güven endeksi perakende ticarette azaldı, inşaat ve hizmet sektöründe arttı
Güven endeksi perakende ticarette azaldı, inşaat ve hizmet sektöründe arttı
Kırmızı ışıkta bekleyen genç silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı
Kırmızı ışıkta bekleyen genç silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı
3 ilde kar nedeniyle 159 yerleşim yerinin yolu kapandı!
3 ilde kar nedeniyle 159 yerleşim yerinin yolu kapandı!