"AK Parti'nin Ankara anketi" diye paylaştı! Kim 15 puan önde! İşte AK Parti'nin İstanbul hesabı...

ANKARA'da yarış CHP adayı Mansur Yavaş ile AK Parti adayı Turgut Altınok arasında geçecek gibi görünürken, "AK Parti'nin yaptırdığı anket" diye paylaşılan ankete göre Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki makasın çok açıldığı iddia edildi. Ankete göre, AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Mamak ile Etimesgut ve Polatlı da CHP'ye geçebilirmiş...

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Yerel seçimlere doğru anket şirketleri de araştırmalarını hızlandırdı. Kamuoyunun gözü İstanbul seçim sonuçlarına kilitlenmişken, Ankara'da da kıyasıya yarış sürüyor. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "AK Parti’nin Ankara’da yaptırdığı anket" diyerek dikkat çeken sonuçlar ve AK parti kulisleri paylaştı.

Babacan'ın aktardığına göre, AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki oy farkının 15 puan civarında. olduğu ortaya çıktı. Mansur Yavaş’ın neden tercih edildiği sorusuna verilen yanıtlarda da “sosyal yardımlar” ve “dürüst, güvenilir” başlıkları yer aldı. İşte Babacan'ın yazısından çarpıcı satır başları...

3 ilçe AK Parti'den CHP'ye geçebilir

- CHP’nin adayı Mansur Yavaş ile AK Parti’nin adayı Turgut Altınok arasındaki farkın değişmediği ve kapatılmasının da mümkün görünmediği dile getiriliyor.

- İlçelerde Etimesgut ve Polatlı’nın CHP’ye geçebileceğini iddia edenler var. AK Parti’nin kalesi olarak bilinen Mamak’ta sıkıntı olduğu belirtiliyor.

- AK Parti’nin Ankara için yaptırdığı anketlerde Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki oy farkının 15 puan civarında olduğu dile getiriliyor.

'Neden Mansur Yavaş' cevapları...

- Aynı ankette Mansur Yavaş’ın neden tercih edildiğine dair sorular yönetildiği, Yavaş’ın en beğenilen icraatının yüzde 28’le “sosyal yardımlar” çıktığı biliniyor. İkinci tercih edilme nedeni yüzde 8 ile “dürüst ve güvenilir” olmak. Belediye hizmetleri ise bu ikisinin çok gerisinde.