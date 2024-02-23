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Kendi köyünde 6 erkeğe karşı muhtar adayı oldu

Kendi köyünde 6 erkeğe karşı muhtar adayı oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Karlı köyünde yaşayan 2 çocuk annesi üniversite öğrencisi Aycan Canan, kendi köyünde 6 erkek rakibe karşı muhtarlık yarışına girdi.

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Karlı köyünde 2 çocuk annesi Aycan Canan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde kendi köyünde 6 adaya karşı yarışa girdi. Aracıyla zorlu yolları geçen Canan, köyde yaşayan bine yakın seçmenin evine tek tek gezerek destek istiyor. Erkek adaylara karşı iddialı olduğunu ve özellikle kadınlardan büyük destek aldığını belirten Aycan Canan, “Karlı köyü muhtar adayı olarak buradayım. Karlı köyü ve bağlı mezralardaki tüm haneleri tek tek dolaştım. İnsanların rızasını aldım, çok olumlu karşıladılar. Özellikle kadınların ve gençlerin desteği çok yüksekti. Köylerimiz tamamen hizmet odaklı işler istiyor. Bizde seçilirsek köyümüze ve bağlı mezralara en iyi hizmeti sumak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Köydeki eksikliklerden dolayı aday olduğunu ifade eden Canan, “Benimle birlikte 7 adayız, ben tek kadınım. Bunun için en iyi mücadeleyi vereceğim. Tek amacımız köyümüze en iyi hizmeti sunmaktır. Bana bu yolda en büyük destekçim olan eşim Kenan Canan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Muhtar adayı Aycan Canan’ın eşi Kenen Canan ise “Eşim Aycan Canan bir yola girdi. Bende bu anlamda kendisini destekliyorum. Kendi şahsi kararıdır. Benimde elimde ne gelirse yapacağım ve yanında olacağım. Çok iyi bir muhtar olacağından hiç şüphem yok. İnşallah devletimizin yasa ve kanunlarını en iyi şekilde köy halkına iletecektir. Şimdiden kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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