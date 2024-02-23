Türkiye’deki ilk, çocuklar oynayarak matematik öğreniyor

Tokat'ta kullanmış olduğu sistem ve öğreti şekli ile Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği olan Doğal Matematik Merkezi dikkat çekiyor.

Abone ol

Tokat'ta Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek Doğal Matematik Merkezi kuruldu. Kurulan bu merkez ile birlikte eğitimde önemli bir dönüşüme imza atıldı. Geleneksel kazanım odaklı eğitim anlayışından beceri odaklı bir modele geçişin gerekliliğini vurgulayan merkez, artık soyut öğrenmeden somut öğrenmeye odaklanmanın önemine dikkat çekiyor. Matematik evi olarak adlandırılan bu merkez, çocuklara matematiği sevdirmek ve düşünme becerilerini geliştirmek için özel olarak tasarlanmış somut materyallerden oluşuyor. Bu materyaller, Tokat'taki meslek liseleri tarafından yerli ürünler kullanılarak üretiliyor.

Öğrenciler pratik beceriler kazanıyor

Merkezde bulunan dört farklı atölye, farklı okullardan randevu usulüyle öğrencileri kabul ederken bu merkezde sadece öğrenciler değil öğretmenler de eğitim alıyor. Şimdiye kadar 6 bin 623 öğrenci ve 400'e yakın öğretmen, merkezi ziyaret etti. Atölyelerde, çocuklar hayatın her alanına dokunacak materyallerle karşılaşırken pratik beceriler kazanıyor. Örneğin, pazar alışverişi yapma deneyimi yaşayan çocuklar, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için para hesaplamaları gibi pratik beceriler ediniyor. Sayılar atölyesinde, çocuklar sayılar ve işlemlerle ilk kez karşılaşıyormuş gibi hissettirilerek kendi sayı sistemlerini oluşturmak üzere teşvik ediliyor. Geometri atölyesinde ise, geometrinin hayatın her alanında olduğu ve matematiksel düşünme becerilerinin çizerek değil dokunarak geliştirildiği vurgulanıyor.

“Kazanım odaklı eğitimden beceri odaklı eğitime geçiş yapıyoruz”

Merkez hakkında İhlas Haber Ajansına özel açıklama yapan Tokat İl Milli Eğitim Müdür Hüseyin Kır, “Kazanım odaklı eğitimden, beceri odaklı eğitime geçiş açısından önemli bir adımdır. Çünkü bizim artık soyut öğrenmeden somut öğrenmeye geçmemiz gerekiyor. Bu beceri temelli eğitim açısından çok önemli. Matematik evinde biz çocuklarımıza matematiği sevdirmek için somut materyaller geliştirdik. Bu materyalleri Ar-Ge birimimiz geliştirdi. Üretimini de Tokat'taki meslek liselerimiz tamamen yerli ürünlerden yaptılar. Öncelikle düşünme becerilerini geliştiriyoruz. Çünkü düşünme direkt matematikle alakalıdır. Matematik becerilerini kazanan yani onun üzerinden düşünmeyi öğrenen bütün derslerde başarılı olacaktır. Bu becerileri kazanan çocuğumuz eline önemli bir anahtar geçirmektedir. Her alanda kullanabileceği. Biz burada düşünme becerilerini sadece öğrencilerin değil öğretmenlerimize de eğitimlerde, seminerlerde veriyoruz” dedi.