11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı!

Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, hakkında “çocuğun cinsel istismarı ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişinin hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 11 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.S. isimli kişi yakalandı. E.S. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında “çocuğun cinsel istismarı ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişinin hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 11 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.S. isimli şahıs Kavaklıdere ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan E.S. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.