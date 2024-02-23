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Murat Kurum rakiplerine meydan okudu! İstanbul, İmamoğlu'nun umurunda mı?

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, "Topu da gelse biz bu seçimi alacağız” dedi. Kurum'un aday gösterilmesinin ardından muhalefetin "Murat Kurum kim ya! Atanmış bir memur" diye küçümsediklerini hatırlatan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Kurum'un meydan okumasını ve perde arkasını anlattı.

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AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiğinde malum çevrelerin "atanmış, memur" diye küçümsediklerini belirten Hadi Özışık, "Oysa Murat Kurum'u yakından tanıyanlar, çok sempatik ve güler yüzlü oyduğunu bilir" deyip Kurum'un öteki yüzünü anlattı. 

Murat Kurum'un Now muhabirinin "Depremlerde çok daha fazla kişi öldüğünü söylemiştiniz" sorusu üzerine verdiği "Daha fazla kişinin ölmesi sizi mutlu mu eder" cevabını hatırlatan Hadi Özışık, "İşte bu da Murat Kurum'un öteki yüzü" dedi...

Seçimi alma ihtimali çok yüksek

Kurum'un, CHP ile DEM Parti arasındaki ilişkilere değinerek "Topu da gelse biz bu seçimi alacağız. 31 Mart gecesi İstanbul'un Fetret Devri’ni hep beraber bitireceğiz” ifadelerini hatırlatan Hadi Özışık, şunları söyledi:

- İstanbul'da iki adaylı bir seçim var. Dönüp baktığınızda Murat Kurum'un seçimi alma ihtimali çok yüksek. Eğer AK Parti bir hata yapmazsa..." dedi.

İmamoğlu'nun derdi Ankara...

Ekrem İmamoğlu'nun hala Ankara ile ilgili olduğunu hatırlatan Hadi Özışık, "Adamın işi İstanbul ama ısrarla İstanbul'u konuşmak istemiyor" ifadelerini kullandı. 

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli konuları Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi. Tamamını izlemek için tıklayın...

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