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Feci kazada ağır yaralanmıştı, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Feci kazada ağır yaralanmıştı, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyere çarptıktan sonra tırın altına giren otomobilin sürücüsü 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Kaza, 11 Şubat'ta Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Turgay Arıcan (25) idaresindeki 41 ST 532 plakalı BMW marka otomobil, iddiaya göre aşırı hız sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Savrulan otomobil, aynı istikamette giden Ü.A. hakimiyetindeki 25 LT 445 plakalı DAF marka tırın dorsesinin altına girdi. Çarpışmanın şiddetiyle tır ve otomobil 200 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Turgay Arıcan, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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