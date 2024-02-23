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Devrilen hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı

Devrilen hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafriyat boşalttığı sırada devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

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Kaza ilçeye bağlı Karıt Köyünde meydana geldi. Şükrü Can idaresindeki 06 CCP 778 plakalı hafriyat kamyonu, dere ıslahı çalışmaları sırasında hafriyat boşaltırken devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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