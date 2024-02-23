AK Parti'nin İstanbul hesabı! DEM 4 alırsa İmamoğlu, YRP 4 alırsa Kurum! 4 ilçe kaybedilebilir

31 Mart seçimleri yaklaştıkça partiler de kendi içlerinde anketlere ağırlık verdi. AK Parti'nin yaptırdığı İstanbul anketlerinden çarpıcı sonuçlar çıkıyor. Murat Kurum il Ekrem İmamoğlu arasında bindelik farklar var... İstanbul'da DEM Parti yüzde 4 oy alırsa Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah Partisi yüzde 3.5-4 arası oy alırsa Murat Kurum kaybediyor. AK Parti, 4 ilçeyi kaybetme olasılığını da hesap ediyor.

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Yaklaşan 31 Mart seçimleri nedeniyle siyasi partiler sahadaki durumu analiz etmek için üst üste kamuoyu yoklaması yaptırmaya başladı. AK Parti’de de özellikle CHP’nin yönettiği İstanbul, Ankara ve Antalya konusunda yaptırılan anketler masaya yatırıldı, adayların performansı ve atılacak yeni adımlar değerlendirildi. Türkiye'den Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AK Parti'nin İstanbul hesapları ve anketlerdeki son durum şöyle:

İstanbul'da DEM ve YRP hesabı

1- İstanbul’da AK Parti ve CHP arasında hâlen kafa kafaya bir durum var. AK Parti’nin anketlerinde iki aday arasındaki oy farkının bindelik dilimlerde olduğu ifade ediliyor.

- DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi adaylarının alacağı oy, İstanbul’daki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek.

- AK Parti’de anketler üzerinden yapılan değerlendirmelere göre, DEM Parti yüzde 4’ün üzerinde oy alırsa Ekrem İmamoğlu, YRP yüzde 3,5-4 oy alırsa Murat Kurum’un seçilmesi zorlaşıyor.

1 ilçe alınacak, 4 ilçe kaybedilebilir

- AK Parti’de İstanbul’un ilçeleri üzerinden de bir analiz yapıldı. Küçükçekmece’nin AK Parti’nin adayı Aziz Yeniay’la birlikte CHP’den geri alınacağına kesin gözüyle bakılıyor.

- Ancak Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy ve Beyoğlu’nda bıçak sırtı bir yarış olabileceği belirtiliyor. AK Parti’de bu değerlendirmeler ‘Beyoğlu, Sancaktepe ve Çekmeköy’de YRP’nin oyları bölme ihtimali, Üsküdar’da ise seçmen yapısının değişmesine’ dayanılarak yapılıyor.

Üsküdar Kadıköyleşiyor! AK Parti kaynakları “Üsküdar’da özellikle son yıllarda yeni yapılan lüks site ve villa gibi yerleşim yerleri nedeniyle, seçmen yapısı da hızla değişti. Üsküdar giderek Kadıköy’leşiyor.

- 2019 seçimlerinde, AK Parti’nin adayı ile CHP arasında, AK Parti lehine 3 puanlık bir fark vardı.

- Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Üsküdar’da Kılıçdaroğlu yarışı Erdoğan’ın önünde tamamladı. Aradaki fark 4 puandan fazla oldu.

- Son milletvekili seçimlerinde AK Parti, CHP’den 3-3,5 puan fazla oy aldı. 2018 seçimlerinde bu fark 12 puanın üzerindeydi.

Bu sonuçlar bize Üsküdar’daki seçmen yapısının da hızla değiştiğini ve CHP seçmen tabanının arttığını gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

Ankara'da fark kapanmıyor!

AK Parti’de Ankara ve Antalya üzerinde de analizler yapılıyor. Antalya’da rüzgârın AK Parti’den yana olduğu, ancak Ankara’da Mansur Yavaş ile Turgut Altınok’un arasında oy farkının henüz kapanmadığı belirtiliyor.