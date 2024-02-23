Eminevim iki A.C.E. Diamond Ödülü kazandı

Tasarruf finansman sektörünün lideri olma sorumluluğu ile 30 yılı aşkın süredir sektörün gelişimine yön veren Eminevim, Şikayetvar A.C.E. Awards’ta tasarruf finansman şirketlerinin değerlendirildiği konut ve taşıt kategorilerinde olmak üzere bir kez daha “2 Diamond” ödüle layık görüldü.

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Kurucusu olduğu tasarruf finansman sektöründe, finansmanını sağladığı ev, taşıt ve iş yeri sayısını 250 binin üzerine taşıyan ilk ve tek şirket olan Eminevim, kusursuz müşteri deneyimini en iyi yaşatan markaların ödüllendirildiği 9. A.C.E. Awards Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödül töreninden konut ve taşıt kategorilerinde kazandığı Diamond ödüller ile döndü.

Bu ödüllerin, Eminevim’in uzun yıllara dayanan açık ve şeffaf müşteri memnuniyeti politikasını başarıyla uygulamaya devam ettiğinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Eminevim Genel Müdürü Mustafa Mutlu Çalışkan “A.C.E. Awards’tan bu yıl da iki Diamond ödülle dönmekten memnuniyet duyuyoruz. Teslimat ve yeni müşteri edinimi rakamlarımızla sektörün lideri olmakla beraber bize bu ödülleri getiren 30 yılı aşkın süredir ödün vermeden uyguladığımız ‘tam zamanında teslimat’ ilkemiz ve müşteri deneyimindeki eşsiz yaklaşımımız oldu. Paylaşımcılığı ve katılımcılığı savunan hizmet modelimizin toplumda büyük bir karşılığı olduğunu biliyoruz. Türkiye çapındaki 119 şubemizde görev yapan 1.400’ü aşkın çalışanımızla bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Sektörün lideri olarak müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayabilmek amacıyla Eminevim’in sektörel tecrübesini, sahadan gelen veriler ve bilimsel yöntemlerle harmanlayarak en iyi müşteri deneyimini sunmaya çalıştıklarının da altını çizen Çalışkan “Özellikle sektörün BDDK’nın denetim ve gözetimine tabi tutulmasının ardından tasarruf finansmanını ilk kez deneyimleyen pek çok yeni müşterimiz oldu. Teslimat öncesi ve sonrasında özenle yürüttüğümüz operasyonel süreçlerin ardından gerçekleştirdiğimiz anketlerde yüzde 90 olarak çıkan müşteri memnuniyetimizin, Şikayetvar A.C.E. ödülleriyle bir kez daha tescillenmiş olması da ayrıca mutluluk verici” dedi.

Tüketiciler tarafından kusursuz müşteri deneyimi yaşatan markaların belirlendiği A.C.E Awards, Şikayetvar tarafından 9 yıldır düzenleniyor. Ödüller, firmaların şikâyet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1.5 milyonun üzerinde anket baz alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre belirleniyor.