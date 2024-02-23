BIST 9.381
DOLAR 31,08
EURO 33,67
ALTIN 2.015,41
HABER /  GÜNCEL

Biden'ın oteli basıldı: Bugün kaç çocuk öldürdünüz

Biden'ın oteli basıldı: Bugün kaç çocuk öldürdünüz

ABD'li Başkan Joe Biden'ın kaldığı otel Filistin destekçileri tarafından basıldı. Protestocular, ''Seni soykırımla suçluyoruz'' sloganları attı.

Abone ol

Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bir 'soykırım' olduğunu söyleyen Filistin destekçileri, Başkan Joe Biden'ın otelini bastı. ABD'deki seçim çalışmaları için Kaliforniya eyaletinde bir otelde konaklayan Biden, Filistin yanlısı protestolarla karşı karşıya kaldı. 

Yaklaşık 30 kişi olduğu tahmin edilen göstericiler, otele girdi ve "Biden, saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz." sloganları attı.

Grubun bazı üyeleri, ellerinde "Soykırımı finanse etmeyi durdurun: ABD'nin İsrail'e yaptığı tüm yardımlara son verin" yazılı pankartlar taşıdı.

"Şimdi ateşkes" çağrıları yapan göstericiler, ayrıca Biden'a hitaben "Bugün kaç çocuk öldürdünüz?" şeklinde slogan attı.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre Austin ve Gallant, görüşmede İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a saldırılarını ve "esirlerin serbest bırakılması" konularını ele aldı.

Görüşmede Austin, İsrail'in, yaklaşık 1 milyondan fazla insanın barındığı Refah şehrine yönelik saldırı planına ilişkin, sivillerin güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Austin, insani yardım gruplarıyla "çatışmaların önlenmesi" konusundaki sürecin iyileştirilmesi ve Filistinli sivillere daha fazla yardım ulaşmasını sağlamanın gerekliliğini vurguladı.

İki bakan, ayrıca Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için sürdürülen çabaları görüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'nin İstanbul hesabı! DEM 4 alırsa İmamoğlu, YRP 4 alırsa Kurum! 4 ilçe kaybedilebilir
AK Parti'nin İstanbul hesabı! DEM 4 alırsa İmamoğlu, YRP 4 alırsa Kurum! 4 ilçe kaybedilebilir
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İzmir’de kaçakçılara baskın: 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İzmir’de kaçakçılara baskın: 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile "BİLGE KAAN" olacak
Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile "BİLGE KAAN" olacak
Yahudi kongre üyelerinden Biden'a "geçici ateşkes" çağrısı
Yahudi kongre üyelerinden Biden'a "geçici ateşkes" çağrısı
Çalışma izni olmayan 8 yabancı uyruklu yakalandı
Çalışma izni olmayan 8 yabancı uyruklu yakalandı
Deprem sonrasında sinemasız kalmıştı! Malatya yeniden "beyaz perde"yle buluştu
Deprem sonrasında sinemasız kalmıştı! Malatya yeniden "beyaz perde"yle buluştu
Şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı!
Şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı!
Edirne'de Yunan diş hekimi rezaleti! Tedavi olan çocuğa cinsel istismarda bulundu, iğrenç mesajlar gönderdi
Edirne'de Yunan diş hekimi rezaleti! Tedavi olan çocuğa cinsel istismarda bulundu, iğrenç mesajlar gönderdi
İstanbul merkezli otomobil hırsızlığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı!
İstanbul merkezli otomobil hırsızlığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı!
Devrilen hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı
Devrilen hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı