Biden'ın oteli basıldı: Bugün kaç çocuk öldürdünüz

ABD'li Başkan Joe Biden'ın kaldığı otel Filistin destekçileri tarafından basıldı. Protestocular, ''Seni soykırımla suçluyoruz'' sloganları attı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bir 'soykırım' olduğunu söyleyen Filistin destekçileri, Başkan Joe Biden'ın otelini bastı. ABD'deki seçim çalışmaları için Kaliforniya eyaletinde bir otelde konaklayan Biden, Filistin yanlısı protestolarla karşı karşıya kaldı.

Yaklaşık 30 kişi olduğu tahmin edilen göstericiler, otele girdi ve "Biden, saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz." sloganları attı.

Grubun bazı üyeleri, ellerinde "Soykırımı finanse etmeyi durdurun: ABD'nin İsrail'e yaptığı tüm yardımlara son verin" yazılı pankartlar taşıdı.

"Şimdi ateşkes" çağrıları yapan göstericiler, ayrıca Biden'a hitaben "Bugün kaç çocuk öldürdünüz?" şeklinde slogan attı.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre Austin ve Gallant, görüşmede İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a saldırılarını ve "esirlerin serbest bırakılması" konularını ele aldı.

Görüşmede Austin, İsrail'in, yaklaşık 1 milyondan fazla insanın barındığı Refah şehrine yönelik saldırı planına ilişkin, sivillerin güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Austin, insani yardım gruplarıyla "çatışmaların önlenmesi" konusundaki sürecin iyileştirilmesi ve Filistinli sivillere daha fazla yardım ulaşmasını sağlamanın gerekliliğini vurguladı.

İki bakan, ayrıca Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için sürdürülen çabaları görüştü.