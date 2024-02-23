Türk Telekom GAMEON, 3 ay Game Pass üyeliği veriyor

Türk Telekom GAMEON'a gelen oyuncular, 3 ay boyunca 100'den fazla oyunun yer aldığı online mağaza Microsoft PC Game Pass'e erişim sağlayabilecek.

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Türk Telekom GAMEON hayata geçirdiği kampanya ile oyun severlere birçok avantaj sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GAMEON, oyun ekosistemine yenilikleri ile katkı sağlamaya devam ediyor. Türk Telekom GAMEON hayata geçirdiği kampanya ile yeni internet alan müşterilerine 3 aylık Microsoft PC Game Pass üyeliği hediye ediliyor.

Kampanya ile yeni müşteriler Türk Telekom'da 12 ay kalma sözü vererek, yüksek download ve upload hızlı fiber internet seçeneklerinden yararlanabiliyor. Ek olarak diğer operatörlerden Türk Telekom'a yeni gelen müşteriler 500 liraya kadar "Hoş Geldin" indiriminden faydalanabiliyor.

Türk Telekom GAMEON'a gelen oyuncular, 3 ay boyunca 100'den fazla oyunun yer aldığı online mağaza Microsoft PC Game Pass'a erişim sağlayabilecek. Türk Telekom müşterileri üyelik sayesinde Xbox Game Studios'da bulunan oyunları ekstra ücret ödemeden bilgisayarına indirebilecek, yüksek kaliteli yüzlerce bilgisayar oyununu çıktığı anda oynama şansı elde edebilecek. Oyuncular, kampanya dahilinde yüzlerce oyuna erişim sağlayabilecek.

Türk Telekom'un bu kampanyası ile oyuncular yüksek hızlı fiber internet ve Game Pass ile birlikte GAMEON topluluğuna direkt dahil oluyor. Türk Telekom GAMEON da oyuncuların ekipman ihtiyaçlarını giderebileceği ürünler, oyunculara özel çeşitli markalardan indirimler ve 7/24 internet destek hizmeti de sunuluyor.