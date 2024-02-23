Bakan Yılmaz Tunç'tan son dakika Can Atalay açıklaması! AYM'nin kararını değerlendirdi

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davasında hapis cezasına çarptırılan Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin CHP ve Atalay’ın avukatlarının yaptığı başvuruyu karara bağladı. AYM, “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM’nin kararına ilişkin konuştu. Bakan Tunç, “AYM'nin yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermesi gerekirdi.” dedi.

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Gezi Parkı davasında hapis cezasına çarptırılan Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Atalay’ın avukatlarının Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde sayılmasına yönelik başvuru karara bağlandı.

Yüksek Mahkeme, her iki başvuruda da “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. AYM’nin kararı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a soruldu.

Anayasa Mahkemesi’nin karara ilişkin gerekçeli kararı henüz yayımlamadığına dikkat çeken Bakan Tunç, “Can Atalay’ın milletvekilliği de kesin hüküm nedeniyle düştü. Burada AYM’nin henüz daha gerekçeli kararını görmedik ama burada yetkisizlik nedeniyle ret kararı verilmesi gerekir. Çünkü Anayasa’nın açık hükmü söz konusu. Eğer AYM’nin bu yöndeki kararı, Meclis’te okunan kesin hükmün tartışılması nedeniyleyse burada bu doğru değildir. Kesin hüküm Meclis’te okunmuştur.” ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararlarının, Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluş Kanunu’nun 50’nci maddesinde “Yeniden yargılamaya karar verir ve yapılacaklara da hükmeder.” ifadeleriyle düzenlendiğini söyleyen Bakan Tunç, “Burada adliye mahkemelerinin görev alanı ve kesin hükmün ortadan kaldırılması usulü, yargılanmanın yenilenmesiyle mümkün olabilecek bir husustur. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanunu’nun 50’nci maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 311’inci maddesinde yapılacak olan değişikliklerle bu sorun ortadan kaldırılabilir. Bu taktir tabii TBMM’nin elindedir.” dedi.

8. yargı paketi Meclis'e geliyor

Bakan Tunç’a 8’inci yargı paketi de soruldu. Paketin önümüzdeki hafta TBMM’ye geleceğini söyleyen Bakan Tunç; paketin içeriğinde yargının hızlandırılması, hak arama yollarının genişletilmesi ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili önemli düzenlemeler olduğunu söyledi.

Bakan Tunç şunları söyledi:

“Ceza Muhakemesi Kanunu’nda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli çalışmalar var. Bunların da seçimden sonra değerlendirileceğini umut ediyoruz. Şu anda Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan 42 maddelik bir kanun teklifinin, Genel Kurul’da görüşmeleri yapılacak.”

İliç'teki maden faciası

Bakan Tunç, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasına ilişkin soruşturmaya ilişkin de konuştu. Bakan Tunç, kazanın sebepleriyle ilgili Meclis’te bir komisyon kurulduğunu hatırlattı.

Faciaya ilişkin hazırlanan ön rapora göre 8 kişinin kusurlu olduğunun tespit edildiğini söyleyen Bakan Tunç, 8 kişiden 6’sının tutuklandığını söyledi. Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi.