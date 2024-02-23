İstanbul'da semte göre etiket! Damacana su 100 lirayı aştı

İstanbul’da aynı markanın damacana su fiyatları semte göre değişiyor. Şube çalışanları bu farkı kira ve akaryakıt giderlerine bağlıyor.

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İstanbul’da 19 litrelik damacana su fiyatları 100 lirayı aştı. Bazı su markaları fiyatlarını her semtte sabit tutarken bazı markaların fiyatları değişiklik gösterebiliyor.

Milliyet'ten Aleyna Sevim haberine göre Kadıköy’de bir markanın 93 lira olan damacana fiyatı Silivri’de 85 liraya satılıyor.

Bilinen bir su markasının Bağcılar yetkilisi, özellikle taşımacılığın fiyatlardaki değişimi etkilediğini aktararak, “Vatandaş bize kızıyor ama ben buraya kira ödüyorum. İşçi çalıştırıyorum. Maliyetler yüksek. İşçim var. Araçla taşıyoruz. Benzin parası haftalık 2 bin lirayı aşıyor. Maliyetini kurtarmam gerekiyor. İstasyona olan uzaklıklar da fiyatları etkiliyor” dedi.

‘Bize maliyeti 30 lira’

Büyük bir markanın Kadıköy yetkilisi ise fiyatlardaki değişimleri şu şekilde anlattı: “Semtlerdeki kira fiyatları değişkenlik gösterdiği için bizde de fiyatlar değişebiliyor. Bazı yerlerde kira 3 bin liraysa bizde 20 bin lira. Çalışan olarak da baktığımızda burada elemanı kolay bulamıyoruz. Bize şu an şirketten aldığımız suyun maliyeti 30 lirayı buluyor. Şirketten 50 liraya da alsak 80 liraya mal ediyoruz. 10 liralarda para kazanabiliyoruz. Bir çalışan 70 adet su satmalı ki para kazanalım. Araç haftalık 2 bin lira yakıt yakıyor. Benzin 42 liraya dayandı. Kiraların durumu malum. Gel al kampanyaları yapıyorduk ama Kadıköy’de tutmadı.”

Kaynağında ne kadar?

Damacana suların kaynaklarının bulunduğu illerde satış fiyatları ise şöyle:

Muğla Köyceğiz’deki kaynaktan satışa sunulan Saka suyun 19 litrelik damacanası, Fethiye’deki bir bayide 70 liraya satılıyor.

Bursa’daki kaynaktan doldurulan Erikli suyun, Osmangazi’deki bir su bayisinde damacana fiyatı 75 lira.

Sakarya’daki kaynaktan doldurulan Buzdağı suyun Adapazarı’ndaki su bayisinde satış fiyatı 60 lira.

Bayilerdeki yetkililer bölgelerindeki fiyatın İstanbul’a göre düşük olmasını lojistik maliyetlerinin daha düşük olmasıyla açıklıyor.