Bursa Şehir Hastanesi'nden 'kalp sağlığı' alanında yeni bir başarı

Bursa Şehir Hastanesi’nde 80 yaşındaki bir hastanın mitral kalp kapakçığı kapalı anjiyo yöntemiyle değiştirildi.

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Bursa’da ilk kez gerçekleştirilen operasyon sonrası hasta Havva Yazıcı’nın (80) nefes alamama ve bu nedenle sürekli hastanelerde tekrarlayan yatış şikâyetleri son buldu.



Hastanın ilk değerlendirmesini yapan ve teşhisini koyan Bursa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selma Kenar Tiryakioğlu, "Hastamızın akciğerlerinde tekrarlayan ve ilaç tedavisine rağmen gerilemeyen su toplaması mevcuttu. Yaptığımız tetkiklerde yaklaşık 10 yıl önce açık ameliyatla değiştirilen mitral kapakçığın artık normal çalışmadığını ve ciddi miktarda kan kaçırdığını tespit ettik" dedi.

Aynı klinikte görev yapan ve operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Hakan Erkan ise, "Hastamızın artık bozulmuş olan eski kapağının tekrar değiştirilmesi gerekiyordu. Kalp damar cerrahisi ile yapılan ortak toplantıda hastanın ilerleyen yaşı ve ilave hastalıkları nedeniyle yeni bir açık ameliyatı kaldıramayacağına ve bu nedenle kapalı anjiyo yöntemiyle mitral kalp kapakçığının değiştirilmesine karar verdik" ifadelerini kullandı.

Kapalı yöntem teknikleri artıyor

Yaklaşık 45 dakikalık bir operasyonla kapalı yöntemle hastanın eski kapakçığının yeni kalp kapakçığı ile değiştirildiğini dile getiren Prof. Dr. Erkan, işlemin ülkemizde sayılı merkezlerde, Bursa'da ise ilk kez gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Erkan, hastane bünyesinde daha önce yapılan kapalı anjiyo yöntemiyle aort ve pulmoner kalp kapakçıklarına ilave olarak mitral kapakçığı değişiminin de eklenmesinin hastane ve kendileri için mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.



Ameliyat sonrası nefesinin rahatladığını ve şikâyetlerinin kaybolduğunu söyleyen hasta Havva Yazıcı ise doktorlarına ve hastane yönetimine teşekkür etti.