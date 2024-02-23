Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde işe alımlar başladı birçok meslek dalı için ilan var

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında görevlendirilmek üzere pek çok farklı meslek dalından iş arayanlar için iş ilanları Yenibiriş'te yayınlanmaya başladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürekli yenilenen teknolojisiyle bireysel ve kurumsal üyelerinin iş ve aday arama süreçlerini hızlandıran Yenibiriş, Türkiye'de istihdam için önemli bir projeye daha adım attı.

Dijital İnsan Kaynakları ve teknoloji şirketi olarak işe alım süreçlerinde aday ve işverenlere yönelik 360 derece hizmet sunan Yenibiriş, Türkiye'de istihdama değer katacak projeler için iş birlikleri yapmaya devam ediyor.

Bölgesel anlamda sağlayacağı katma değerin yanı sıra ülke ekonomisi için de büyük önem taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi iş sahası için iş ilanları Yenibiriş sistemi üzerinden yayınlanmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, Türkiye'nin son yıllardaki üretim gücünü nükleer santral gibi uluslararası ve büyük bir proje içerisinde göreceklerini bildirdi.

Karaboğa, bu çaptaki büyük yatırımların sadece santralin bulunduğu ilde değil ülke genelinde büyük bir ekonomik hareketlilik sağladığına dikkati çekerek, bölgenin teknolojik alt yapısı ve nitelikli çalışan istihdamı için yapılacak yatırımların her alanda ekonomik kalkınmayı destekleyecek nitelikte olacağına vurgu yaptı.

Farklı alanlardan birçok meslek dalı için ilan var

Akkuyu Nükleer Güç Santrali iş ilanlarının Yenibiriş sisteminde farklı meslek dalları için yayınlanmaya başladığının bilgisini veren Karaboğa, şu ifadeleri kullandı:

"Santral projesinde saha içerisinde birçok meslek dalından adayın kendisine özel ilanları bulabileceği bir iş yelpazesi var. Akkuyu Nükleer Güç Santrali iş ilanları arasında güvenlik elemanı, kaynakçı, çelik montajı için montajcı, şoför, mekanik tesisatçı, ahşap işçisi/marangoz, boya badana ustası gibi mavi ve gri yaka çalışacak personel ilanları yer alıyor. Ancak burada sadece saha içerisindeki çalışanlardan söz etmiyoruz. Proje için mühendisler, beyaz yaka ofis çalışanları gibi farklı alanlarda da iş ilanları var."

Karaboğa, Yenibiriş'in ülke içerisindeki katma değerli istihdam çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, insan yönetimi için bir taraftan da yüksek teknolojili ürünler üretmeye devam ettiklerini kaydetti.



Karaboğa, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yenibiriş olarak sadece ülkemizin nitelikli iş gücü için değil saha çalışanlarımızın da aradıkları işe bir an önce kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle geniş çaplı istihdam projeleri bizim için çok değerli ve kritik. Bu nedenle hem beyaz yaka hem gri yaka hem de mavi yaka çalışanlarımız ve şirketlerimiz için teknoloji üretmeye devam edeceğiz."