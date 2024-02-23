Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Gümüşhane’de

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bir dizi ziyarette bulunmak için Gümüşhane’ye geldi.

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Gümüşhane Valiliği ziyaretiyle başlayan programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve İl Müftülüğü görevlileri karşıladı. Burada Gümüşhane Valiliği Hatıra Defteri’ni imzalayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş daha sonra Valilik makamında il buluşmaları programı çerçevesinde ziyaret ettiği 54’üncü il olan Gümüşhane gibi tarihi bir şehri ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, diyanet hizmetlerinin verimliliğini arttırmak için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

“Bütün kurumlarımızın medeniyetimize hizmet etmesini istiyoruz”

Bütün kurumların birlik ve beraberlik içinde medeniyete hizmet etmesi gerektiğinin altını çizen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Ülkemizin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine bütün illerimizi ziyaret edip diyanet hizmetlerinin verimliliğini arttırmaya yönelik programlar yapıyoruz. Din görevlilerimize peygamber varisliğini daha nitelikli yapabilmeleri için nasihatlerimiz oluyor. Üniversite ziyaretimiz olacak, İslam’da ilmin ve eğitimin önemi, ilim, hikmet, irfan gibi medeniyetimizin en önemli unsurları ile ilgili konularda hocalarımızla hasbihalimiz olacak inşallah. Gümüşhane gibi çok tarihi bir şehrimizin, özellikle Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri ile bizim kalbimizde yeri olan Gümüşhane’nin mülki amirliğini yapmış olmanızdan dolayı kolaylıklar diliyorum. Medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisi olan bilimsel faaliyetlerin üniversite, ilahiyat fakültesi, imam hatip okulları ve tüm kurumlarımızın birlik ve beraberliği içerisinde medeniyetimize hizmet etmesini istiyoruz” dedi.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever de, “Uzun yıllardır şehrimiz Diyanet İşleri Başkanı Ağırlamamıştı. Bu vesile ile ben de size şükranlarımı sunuyorum. Gümüşhane'miz sıcakkanlı altın kalpli insanların şehri Gümüşhane tarih boyunca milletine ve maneviyatına düşkün bir şehir olmuştur. Yeni hizmetlerimiz de burada işlemektedir sizlerin sayesinde Allah razı olsun” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Gümüşhane Valiliği ziyaretinin ardından Gümüşhane Belediyesi’ni ziyaret ederek Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’i makamında ziyaret etti.