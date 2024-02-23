Ekrem İmamoğlu: Tansu Çiller, 13 bin metrekare arazisine ballı börek imar çıkarttığı için Kurum'u destekliyor

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, İstanbul'da AK parti adayı Murat Kurum'a açık destek verdi. İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, "Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için Murat Kurum'u destekliyor" suçlaması yaptı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, eski Başbakan Tansu Çiller'in Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'u destekleyeceğini açıklamasıyla ilgili 'kıyak' iddiasında bulundu. "Onun ne için desteklediğini ben biliyorum" diyen İmamoğlu, "Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor." dedi. İşte İmamoğlu'nun Çekmeköy'deki o açıklamaları...

- Kanal İstanbul'un adını bile anmıyorlar. İstihdam ofisleriyle dalga geçtiler, şu ana kadar 180 bin insanımız iş buldu Onların ayrıştırdığı gibi "o parti bu parti" demedik. Biz insanı insan olduğu için severiz. Oyuna bakmayız.

- Bizden önce kreş de yurt da sıfırdı. Onlar bir torpilliye burs veriyorlardı. Biz sadece bu sene 100 bin öğrencimize 7 bin 500 TL veriyoruz. Ekonomiyi rezil ettiler. 3 haneli enflasyon sadece bizim ülkemizde var. Bizim canım paramızı dünyanın pulu ettiler!

Onlar bir torpilliye burs veriyorlardı. Biz sadece bu sene 100 bin öğrencimize 7 bin 500 TL veriyoruz. Ekonomiyi rezil ettiler. 3 haneli enflasyon sadece bizim ülkemizde var. Bizim canım paramızı dünyanın pulu ettiler!

Tansu Çiller'e 'ballı börekli imar' cevabı

- Hanımefendi "Desteğim sayın Kurum'a" demiş. Kentsel dönüşümü çözermiş! Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor.

Sarıyer'deki arazisine imarı iptal ettik

- Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek versin! Destek vereceği yeri biliyor. O rant kazanmasına sebep olmuş, ben de milletime rant kazanmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu.

Kilyos'ta Çiller ailesine ait bir şirketin yönetiminde olan o arazi...

'Ya-pa-ca-ğız' diyorlardı ne oldu!

- Kanal İstanbul'u soruyorlardı, ne diyorlardı hatırlayın. 'Ya-pa-ca-ğız' diyorlardı. Şimdi 16 milyondan oy alacaklar ya ağızlarına almıyorlar. Ya nasıl maharetliler, ben utanırım, bunların yüzü de kızarmıyor.