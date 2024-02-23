Hatay’da aranan 9 şahıs yakayı ele verdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince yürütülen asayiş uygulamasında aranan 9 şahıs yakayı ele verdi.

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada bin 203 şahıs, bin 20 araç, 287 motosiklet sorgulandı. Sorgulamalarda 9 aranan şahıs yakayı ele verirken 2 adet motosiklet trafikten men edildi. Öte yandan aramalarda 4 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 34 gram UC uyuşturucu madde, 4 adet catagon ve 4 adet galara hap ele geçirildi.