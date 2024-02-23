Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spordaki devrimi anlattı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir yanında UEFA standartlarında stadyumlar inşa ettiklerini, devam eden projelerin bulunduğunu belirterek, "Yüzlerce spor salonu, olimpik ve yarı olimpik olmak üzere yaklaşık 700 yüzme havuzu var. Yani sporda büyük bir devrim var. Olimpiyatlarda alınan başarılardan dolayı bunun sonuçlarını görüyoruz." dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İnegölspor Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bu yatırımın kulübün geleceğine mühür vuracağını söyledi.

İnegölspor'u çok eskiden tanıdığını dile getiren Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Kulübünün genel sekreterliğini yaparken 1996 yılında İnegöl ekibinden kaleci transfer ettiklerini anlattı.

Bak, İnegölspor'un Türk futbolu için önemli olduğuna değinerek, "İnegölspor'un yolu açık olsun diyoruz. Böyle bir tesis çok çok önemli. Bu zamana kadar hizmet etmiş, buraya eserler ortaya koymuş belediye başkanlarına da teşekkür ediyoruz. Alinur Başkan (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş) burada uzun süre belediye başkanlığı yaptığı için de buraya bir vefa borcunu bir görevini yerine getirmiş oldu." ifadesini kullandı.

"En azından play-off'u yakalayın"

Türkiye'nin son 22 yılda sporda devrim yaşadığını vurgulayan Osman Aşkın Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin dört bir yanında UEFA standartlarında yapılan stadyumlar var, devam edenler var. Yüzlerce spor salonu, olimpik ve yarı olimpik olmak üzere yaklaşık 700 yüzme havuzu var. Yani sporda büyük bir devrim var. Olimpiyatlarda alınan başarılardan dolayı bunun sonuçlarını görüyoruz. En son geçen hafta güreşte Grekoromen Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu. 31 yıl sonra yine Serbest Güreş Takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Bayan milli takımımız Avrupa ikincisi oldu. 7 altın madalya kazandılar. Toplam 17 tane madalya kazandılar. Haltercilerimiz madalyalar kazandılar. Yani sporun altyapısına yapılan yatırımlar ortada."

Bak, İnegöl'e bu tesislerden sonra güzel bir stadyum kazandırılması gerektiğini, bununla ilgili çalışmalara hızla devam ettikleri bilgisini verdi.

Bu konuda belediye ile ortak projelerinin bulunduğunu dile getiren Bak, "Arsa takasıyla, onun geliriyle ve üzerine koyacağımız yatırımlarla beraber çok güzel bir tesis, güzel bir stadyum kazandıracağız İnegöl'e. Bununla ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Çok kısa süre içerisinde de bunu hep beraber kamuoyuyla paylaşarak da güzel bir hediyeyi, güzel bir stadyumu, modern bir stadyumu İnegöl'e kazandıracağız." diye konuştu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan İnegölspor'un teknik heyet ve oyuncularına başarılar dileyen Bak, "Biraz daha üste çıkın, play-off'a kalın. En azından play-off'u yakalayın. Oradan bir şeyler çıksın. Heyecan lazım, bu taraftara, futbolu seven İnegöl'e güzel neticeler lazım. O yüzden biraz gayret arkadaşlar. Bu tesislerin de hakkını vermek lazım. Altyapıdaki antrenörlere de söylüyoruz. Buradan sporcu yetiştirmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"İnşallah Paris'te de sporcularımız bayrağımızı göndere çektirecek"

Bakan Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Almanya'da yapılacağını hatırlatarak, A Milli Takım'a başarılar diledi.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın İtalya ve Türkiye ortaklığında düzenleneceğini belirten Bak, şöyle devam etti:

"Çok şanslıyız, sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanı'mız var. Sporu çok iyi biliyor, yakından takip ediyor. İkinci ligini, üçüncü ligini her noktasını takip ediyor. Bütün branşları takip ediyor. Çünkü spor sevdalısı, sporun içinden gelen birisi. Bu noktada çok şanslıyız. Yüzme konusunda çok ciddi yatırımlarımız var. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde bu zamana kadar 10 milyona yakın çocuğumuza yüzme öğrettik. Onun ardından ilkokul üçüncü sınıftaki çocuklarımızla yaptığımız çalışmalarla, yetenek taramasıyla 3,5 milyon çocuğumuzu çeşitli spor branşlarına yönlendirdik. 400'e yaklaşan gençlik merkezlerimizle, spor tesislerimizle, gençlik kamplarımızda gençlerimizin hizmetindeyiz. Yaklaşık 950 bin yatak kapasitesine sahip kredi yurtlar kurumumuzda, 850 yurdumuzda üniversiteli çocuklarımıza, gençlerimize, barınma imkanı sağlıyoruz."

Yaklaşık 1,5 milyon gence kredi ve burs verdiklerini aktaran Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu hizmetlerimize devam ediyoruz. Önümüzde Paris 2024 Olimpiyatları var. Oraya da etkin bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah Paris'te de sporcularımız bayrağımızı göndere çektirecek." ifadesine yer verdi.

Bak, İnegöl'e ilave yurt kazandırmayı hedeflediklerini, spor salonu ve saha inşaatıyla ilgili protokol de gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

"Sporla sosyalleşmesini de sağlayacağız"

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tesisin, İnegöllülerin, gençlerin ve çocukların sporla buluşacakları bir mekan olacağını kaydeden Demirtaş, "Burada özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik olarak düzenlenecek kurslarla ve sportif aktivitelerle evlatlarımızı daha zinde bir hale kavuştururken onların sporla sosyalleşmesini de sağlayacağız." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise vatandaşa hizmet etmenin mutluluğu içinde olduklarını belirterek, "Bizler 22 yıllık iktidarımızda gerek genel merkezi hükümetle, gerek yerel yönetimlerle hep milletimize hizmet etmenin derdinde olduk. İşte o güzel eserleri, güzel projeleri de bir bir hayata geçirdik. İnşallah Allah'ın izniyle buna devam edeceğiz." diye konuştu.

Törende, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegölspor Kulübü Başkanı Osman Sevim de katılımcılara hitap etti.

Sevim tarafından İnegölspor forması hediye edilen Bakan Bak, beraberindeki protokol üyeleriyle kurdeleyi kesip tesisin açılışı yaptı.

Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda sporcu katıldı.