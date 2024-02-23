2. Abdülhamid'in torunlarından Şevki Yılmaz açıklaması

2. Abdülhamid Han'ın torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun nikahında Şevki Yılmaz'ın açıklamalarına Osmanlı Ailesi'nden tepki geldi. Sultan 2. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan ve torunları, düğündeki Atatürk ve Cumhuriyet karşı açıklamaları onaylamadıklarını belirttiler.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi'ndeki törende, Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han’ın 25 yaşındaki 5. kuşak torunu Berna Sultan Osmanoğlu, Yiğit Onur Özcan ile dünya evine girdi.



Renkli görüntülerin olduğu hikah töreni, bir süre sonra yapılan konuşmalarla gündem olmaya başlatı. Çiftin nikah şahitliğini yapan eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz’ın eline mikrofon alarak "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" ifadesini kullanması tartışma konusu oldu.

"Açıklamaları onaylamadığımızı, açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz"

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan ve torunları, 17 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen düğün töreniyle ilgili olarak kamuoyunda tartışmalara neden olan görüntü ve konuşmalarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şöyle denildi:



"Bir düğün töreninde kaydedilen, düğüne konuk olan bazı kişilere ait, bizim de hiç tasvip etmediğimiz çeşitli görüntüler, haklı olarak kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve tepkilere neden olmuştur..."



"...Maalesef bu görüntülerdeki davranış ve ifadeler, Sultan 2. Abdulhamid'in kızı Ayşe Sultan'ın torunları ve Osmanoğlu ailesinin fertleri olarak bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır..."





"...Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş, yorum ve beyanı kabul etmediğimizi, Aile Mensupları olarak bu açıklamaları onaylamadığımızı, açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz..."



"...Bilakis bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına, yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlılık içerisinde bulunan, modern Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur duyan, bunu tüm dünyada bulunduğu her ortam ve platformda dile getiren, milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı kendisine şiar edinmiş kişileriz. Bu vesileyle değerli kamuoyuna saygı ile duyururuz..."





"Osmanoğlu Ailesi Mensuplar" başlıklı açıklamada, Mediha Nami Osmanoğlu Martinez Hernandez, Fethiye Nami Osmanoğlu Bory,

Adile Nami Osmanoğlu Tars, Gülnur Nami Osmanoğlu Ragot, Ayten Nami Osmanoğlu Kunter ve Roksan Kunter Özkan'ın isimleri yer aldı.