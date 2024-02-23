Bilgisayar bağımlılığını yendi, filografi bağımlısı oldu

Sivas’ın Şarkışla ilçesimde yaşayan Zekeriya Metin, bilgisayar bağımlılığını filografi sanatı ile yendi. Şimdi ise filografi sanatına bağımlı olduğunu ifade eden Metin, “Filografi ile bilgisayar bağımlılığımı yendim” dedi.

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde öğretmenlik yapan Zekeriya Metin, 8 yıl önce bilgisayar bağımlılığını yenmek için filografi sanatı ile uğraşmaya başladı. Zamanını bilgisayara ayırmak yerine filografiye ayıran Zekeriya Metin, kendisini sanattan alamadı. 8 sene içerisinde kendisini geliştiren Edebiyat Öğretmeni Zekeriya Metin, yaklaşık 500’ün üzerinde tablo yaptı.



“Bilgisayar bağımlılığından kurtuldum, filografi sevdalısı oldum”

30 yıldır öğretmenlik yapan Zekeriya Metin, “1970 yılında Almanya’da doğdum. Gurbetçi bir babanın evladıyım. Edebiyat öğretmeniyim. Meslekte 30’uncu yılımı çalışıyorum. Bende sıkıntılı olduğum bir süreç içerisinde filografi sanatına başladım. Çağımızın en büyük hastalığı olan bilgisayar bağımlılığı bende çok ciddi derecede vardı. Filografiye başladıktan sonra gördüm ki bağımlılığın güzel olanı da oluyormuş. Bilgisayar bağımlılığından kurtuldum, filografi sevdalısı oldum” dedi.



“Bu sanat her şeye iyi geliyor”

8 yılda çok mesafe kat ettiğini ifade eden Metin, “Bugüne kadar kaç tane yaptığımı bilmiyorum ama 500’ün çok üzerinde olduğunu söyleyebilirim. İki defa Halk Eğitim Merkezi’nde kurs verdim. O süreç içerisinde psikolojik sıkıntıları olup antidepresan kullanan kursiyerlerimizde oldu. Bu sanatla birlikte bıraktılar. Bu sanat her şeye iyi geliyor diyebilirim. Kendinize bir hedef belirliyorsunuz. Belli bir tabloyu yapabilecek seviyeye geldikten sonra bırakacağım diyorsunuz. O tabloyu yaptıktan sonra başka bir tablo çıkıyor. Bunu da yapmalıyım diyorsunuz. Uçsuz bucaksız bir okyanusta kulaç atıyorsunuz gibi. Ne kadar giderseniz gidin, sonu gelmeyecek” diye konuştu.