Turunçgilde yeşillenme hastalığı ATAK’ta konuşuldu

Antalya Tarım Konseyi (ATAK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde turunçgillerde görülen “yeşillenme” hastalığının Türkiye’ye girişinin ve hastalığın yerinde yayılmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu “Turunçgil Yeşillenme Hastalığı” Toplantısı düzenledi.

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Antalya Tarım Konseyi (ATAK), “Turunçgil Yeşillenme Hastalığı” Toplantısı düzenledi.

ATB Toplantı Salonu’nda yapılan ve moderatörlüğünü Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Ürünleri Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (BİOTED) Genel Sekreteri Prof. Dr. İsmail Karaca’nın yaptığı toplantıya; ATB, ATAK Başkanı Ali Çandır, ATAK İcra Kurulu Üyeleri BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ve Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, danışma kurulu üyeleri ve sektör paydaşları katıldı.

Yüzde 11’ini Antalya üretiyor

ATAK, ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Tarım Konseyi’nin tarımla ilgili bir sıkıntı çıkmadan önlem alınması için birçok konuda öncü olduğunu belirtti. Üyelerden gelen talep doğrultusunda KKTC’de görülen ve turunçgilleri olumsuz etkileyen yeşillenme hastalığının Türkiye’ye gelmemesi için alınması gereken önlemleri görüşmek üzere toplandıklarını kaydeden Çandır, “Hastalık riski durumunda da alınması gereken önlemler konuşulacak” dedi. Türkiye turunçgil üretiminin yüzde 11’ini Antalya’nın gerçekleştirdiğini bildiren Ali Çandır, “Antalya’mız için de önemli bir konu. Hastalığın önüne geçmek ya da riskli durumda üreticiye rehber olacak toplantı çıktılarını sektörle paylaşacağız” dedi.

Toplantının moderatörü BİOTED Genel Sekreteri Prof. Dr. İsmail Karaca, “Turunçgillerde yeşillenme hastalığı, ülkemizde yok, bunu taşıyan etmenler de yok ama kapımızda bir hastalık” dedi. KKTC’de görülen yeşillenme hastalığının, alana ilk girdiği andan itibaren turunçgil üretiminde yüzde 40 kayıplara neden olduğunu belirten Karaca, Türkiye’de 7 milyon ton üretimi olan turunçgilin yeşillenme hastalığından mutlaka korunması gerektiğini vurguladı.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, KKTC’den turunçgil ithalinin devam edebileceğini ancak hastalığa karşı hem yerinde hem de ülke sınırlarına girişte ciddi önlemler alınması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Panik olmayalım, etkin önlem alalım” dedi.

“Türkiye’de görülmedi”

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bitki Sağlığı Daire Başkanı Suat Kaymak, yeşillenme hastalığının Türkiye’de görülmediğini vurguladı. Kaymak, hastalığın KKTC’de görülmesi üzerine Bakanlık olarak alarm durumuna geçerek, böceğin KKTC’de eradike edilmesine yönelik çalışma başlattıklarını kaydetti.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Yeşiloğlu, iklim değişikliğinin turunçgil üretimini olumsuz etkilediğini bildirirken, üretim ve ihracat kapasitesi yüksek olan Türkiye’nin turunçgil üretimini desteklemesi gerektiğini kaydetti. Yeşiloğlu, “Hastalığın ülkemize girişinin önlenmesi için etkin önlemler alınmalı” dedi.

Turunçgil masası kurulsun

Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okan Özkaya, vektör böceğin ülkeye girmesi halinde 7 milyon turunçgil üretiminin çöp olacağını söylerken, “KKTC’de iç karantina önlemleri hızlı şekilde alınması gerekiyor. Mevcut popülasyon eradike edilebilir. İthal edilen ürünler serbest bölgelerde gözetim altına alınmalı. Ülkemize hastalığın gelmesi durumunda karantinayla karşı karşıya kalırız” dedi. Özkaya, tüm paydaşların temsil edildiği turunçgil masası kurulmasını da önerdi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fitopatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Basım, turunçgilin başka hastalıklarının olduğunu ancak yeşillenme hastalığının üretim ve ihracata darbe vuracak ciddi bir sorun olduğunu söyledi. İklim değişikliğine karşı yeterli önlem alınmadığını, bitki hastalıklarının arttığını ve artacağını söyleyen Basım, yeşillenme hastalığına alınabilecek önlemleri anlattı.

“Bakanlık titiz davranıyor”

Antalya Zirai Karantina Müdürü Ekrem Çetin, KKTC’de görülen yeşillenme hastalığının ithalat ve başka yollarla Türkiye’ye girmemesi için alınan önlemleri anlatırken, insan sağlığa zararlı olmayan ilaçlamaların yapıldığını kaydetti. İthal edilen ürünlerde dal ve yaprak kontrolüne kadar yapıldığını söyleyen Çetin, “Gelen ürünlerin analizi titizlikle yapılıyor. Ürün uygun bulunursa içeri alınıyor. Mısır’dan narenciye ve enginar ithalatı zaten kapanmış durumda” dedi. BATEM Müdür Yardımcısı Ali Öztop, Tarım Bakanlığı’nın zararlının Türkiye’ye taşınmaması için hızlıca aksiyon aldığını söyledi. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Dr. Safinaz Arslan da hastalığın ülkemizde görülmediğini, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.