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Taksitli hac ve umre ilanına inandı: 31 bin TL dolandırıldı

Taksitli hac ve umre ilanına inandı: 31 bin TL dolandırıldı

Bolu'da yaşayan 41 yaşındaki Umut Şenduydu, taksitli hac ve umre fırsatı ilanını gördü. Dolandırıcıların tuzağına düşen Şenduydu telefonuna gelen onay mesajındaki kodunu girdi. İşlemleri tamamladıktan sonra hesabından 31 bin 500 TL çekildiğini fark edip dolandırıldığını anlayan Şenduygu karakola başvurdu.

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Bolu'da emlakçılık yapan 41 yaşındaki Umut Şenduygu, cep telefonundan sosyal medyada bir bankanın ismi ve logoları kullanılıp hazırlanan 'Taksitli hac ve umre fırsatı' ilanını gördü.

İlanın linkine tıklayan Şenduygu, bankanın ismini taşıyan sahte internet sitesine kimlik numarası, kredi kartı şifresi ve ardından telefonuna gelen onay mesajındaki kodunu girdi.

İşlemleri tamamladıktan sonra hesabından 31 bin 500 TL çekildiğini fark edip dolandırıldığını anlayan Şenduygu, banka şifresini değiştirdi ve avukatıyla polis merkezine gidip, suç duyurusunda bulundu. Şenduygu, paranın iade edilmesi için bankaya da başvurdu.

Olayı anlatan Şenduygu, "16 Şubat'ta AVM'de kızımla dolaşırken aynı zamanda sosyal medyaya bakıyordum. Bir katılım bankasının hac-umre ilanı vardı. Ben de bu katılım bankası nasıl olsa, daha güvenilir ve aynı zamanda o bankanın kendi reklamları da vardı, hac umreye gideceklere faizsiz, 3 taksit falan diye.

Ben de çok akıl edemedim, o linke tıkladım. Ondan sonra bana T.C. kimlik numaramı, banka şifrelerimi sordu. Sonra 'Başvurunuz alınmıştır' dedi. Kapattım ben de. Aradan 15 dakika geçti.

Bir mesaj geldi bana, 'Hesabınızdan 31 bin 500 TL çekilmiştir' şeklinde. Hemen ardından saniyeler geçmeden müşteri hizmetleri tarafından arandım. 'Bu işlem size aitse 1’i, size ait değilse 2'yi tuşlayın' dedi.

'En kısa sürede müşteri hizmetleri tarafından aranacaksınız' dedi. Tabii ben müşteri hizmetlerini beklemeden hemen internet bankacılığına girerek şifremi değiştirdim. Daha sonra müşteri hizmetlerini ben aradım. Onlarla görüştüğümde bana 'Transfer işlemlerine girin, iade isteyin oradan' dedi, iade istedim. Avukatımı aradım, onunla birlikle polis karakoluna gittik. Suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.

 

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