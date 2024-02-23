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Avcılar’da bir hırsız park halindeki motosikleti böyle çaldı

Avcılar’da bir hırsız park halindeki motosikleti böyle çaldı

Avcılar’da park halindeki bir motosiklet çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Olay, geçtiğimiz gün saat 03.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Yoluç Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli cadde üzerinde olan park halindeki motosikleti gözüne kestirerek motosikletin yanına gitti. Kilidini keserek motosikleti yerinden çıkaran şüpheli çaldığı motosikletle beraber yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı caddede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın motosikletin yanına gittiği, kilidi kesmek için uğraştığı, ardından da yerinden çıkardığı motosikletle beraber yürüyerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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