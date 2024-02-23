TOBB açıkladı: Ocak ayında kaç şirket kapandı?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı verilere göre, Ocak ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalırken kapanan şirket sayısı da yüzde 7,4 artış gösterdi. Kapanan kooperatif sayısı ocak ayında yüzde 28 artarken , bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 12,6 düşüş yaşandı.

Abone ol

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 13,7, kooperatif sayısı yüzde 9,9 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,6 düştü.

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,1 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,1 gerilerken, kooperatif sayısı yüzde 6,3 artış kaydetti.

Kapanan kooperatif sayısı ocak ayında yüzde 28 arttı. Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 12,6 düşüş yaşandı.

TOBB'un verilerine göre Ocak ayında bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde kapanan şirket sayısı ise yüzde 71,7 azalışla 1682'ye geriledi. Aralık 2023'te 5 bin 952 şirket kapanmıştı.

Söz konusu ayda kurulan 11 bin 45 şirket ve kooperatifin yüzde 86,9'unu limitet şirketler, yüzde 10,9'unu anonim şirketler, yüzde 2,1'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,4'ü İstanbul, yüzde 11,2'si Ankara ve yüzde 7,3'ü İzmir'de kuruldu. Geçen ay Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Ocakta kapanan şirket ve kooperatiflerin 629'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 258'inin imalat, 205'inin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1006'sının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 372'sinin inşaat, 209'unun imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Ocakta 236 kooperatif kurulurken bunların 164'ü konut yapı, 38'i işletme, 12'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.