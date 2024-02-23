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Kaza üzerine kaza olan kavşağa trafik ışık sistemi kuruldu

Kaza üzerine kaza olan kavşağa trafik ışık sistemi kuruldu

Bolu’da yaklaşık 2 ay önce kullanılmaya başlanan ve defalarca kazaların yaşandığı Güney Çevre Yolu’nun Kasaplar Kavşağı’na trafik ışık sistemi kuruldu.

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Bolu’da yaklaşık 2 ay önce faaliyete geçen Güney Çevre Yolu’nda, kullanıma başlandığı süre zarfı içerisinde kazalar meydana geldi. Mudurnu yolu ile D-100 kara yolunu birbirine bağlayan Güney Çevre Yolu'nun Kasaplar köyü mevkiinde bulunan dönel kavşakta önlem alınması yönünde vatandaşlar tarafından tepkiler oluştu. Maddi hasarlı ve yaralamalı kazaların meydana geldiği Kasaplar Kavşağı’nda, Bolu Valisi Erkan Kılıç incelemelerde bulundu. Erkan Kılıç’ın incelemelerinin ardından görevli ekipler harekete geçerek, Kasaplar Kavşağı’na trafik ışık sistemini kurdu. Sinyalize sistem sayesinde kaza oranının en aza inmesi hedefleniyor.

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