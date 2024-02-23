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Abdulkadir Uraloğlu: Yorulduğumuz zaman Cumhurbaşkanımıza bakıyoruz

Abdulkadir Uraloğlu: Yorulduğumuz zaman Cumhurbaşkanımıza bakıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yorulduğumuz zaman Cumhurbaşkanımıza bakıyoruz, onun temposuna göre 'biz bir şey yapmamışız' deyip tekrar heyecanla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

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Uraloğlu, bir düğün salonunda gerçekleştirilen STK temsilcileri buluşmasında Kırklareli'ni AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak istediklerini söyledi.

Bakanlık olarak başarılı çalışmalara imza attıklarını belirten Uraloğlu, dünyanın en büyüğü 1915 Çanakkale Köprüsü'nden, Avrupa'nın en uzun tüneli Zigana Tüneli'ne, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı'na bir çok yatırım yaptıklarını anımsattı.

Hizmetlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tükenmek bilmeyen enerjisinin kendilerini de motive ettiğini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu tür projelerde bir mühendis ve idareci olarak görev almış olmanın hazzını, gururunu yaşıyorum. Aynı zamanda da Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarından birisiyim. Gerçekten onun kabinesinde bir bakan olmak benim için gurur ve şereftir. Bir o kadar da ağır bir sorumluluktur gerçekten.

Biz de bu sorumluluğu bihakkın yerine getirme adına gayret ediyoruz. Yorulduğumuz zaman Cumhurbaşkanımıza bakıyoruz onun temposuna göre 'biz bir şey yapmamışız' deyip tekrar heyecanla yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, Kırklareli'ne yapılan yatırımların hızla devam ettiğini belirtti.

Tüm şehirleri AK Parti belediyeciliği ile tanıştırma hedefleri olduğunun altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi siz bakın İstanbul'da, Ankara'da 2019 yılındaki tercihlerinden dolayı bizim vatandaşımızı cezalandırdığımızı duydunuz mu? Allah rızası için durdurduğumuz yatırım var mı? Yok. Çok net söylüyorum. Biz daha iyisini yapma kabiliyetine sahibiz. Biz daha iyisini yapma iradesine sahibiz. Biz birazcık daha fazla çalışırız. İmkanlarımızı birazcık daha fazla zorlarız ve Kırklareli'nin layık olduğu hizmetleri, ulaşımından altyapısına kadar ciddi destek veririz."

Programda, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'ta konuşma yaptı.

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