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YSK'dan seçim sonuçlarının siyasi partilerle paylaşılmasına ilişkin toplantı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
YSK'dan seçim sonuçlarının siyasi partilerle paylaşılmasına ilişkin toplantı

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarının, seçime katılacak siyasi partilerle paylaşılmasıyla ilgili toplantı yapıldı.

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YSK Başkanı Ahmet Yener, Kurul üyeleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca, sonuçların partilerle paylaşılmasına ilişkin yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Buna göre, 31 Mart'ta YSK'nin Seçim Bilişim Sistemine (SEÇSİS) işlenecek sandık sonuçları, imzalı sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları ve birleştirme tutanakları, oy verme süresi sonunda SEÇSİS ile eş zamanlı olarak Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden seçime katılan siyasi partilerin kullanımına sunulacak.

Siyasi partiler, seçim günü SİPPORT'tan sandık ölçekli sonuç bilgilerine, imzalı sayım döküm cetvellerine, sandık sonuç ve birleştirme tutanaklarına, yurt düzeyinde seçim sonuçlarını gösteren Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) uygulamasından, ekran ara yüzü veya web servis hizmetinden erişebilecek.

Ayrıca, seçime katılan partilerin temsilcileri, süreci YSK'de canlı olarak takip edebilecek.

YSK'nin 2 Ocak'taki toplantısında, seçimlere 36 siyasi partinin katılabileceği tespit edilmiş, Yenilik Partisi ile Genç Parti ise seçimlere katılmayacağını YSK'ye bildirmişti.

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