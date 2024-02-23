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Polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta 5 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi!

Polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta 5 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi!

Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında Emrah S. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

Sürücünün, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçta, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ile 203 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, sürücü ile otomobildeki İbrahim Halil S'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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