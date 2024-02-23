TOYOTA GAZOO Racing 2024 WEC'e Hazır

TOYOTA GAZOO Racing, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) yeni görünüme sahip araçlarıyla şampiyonluk için yarışacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'te de şampiyonluk unvanını koruma hedefi koyan TOYOTA GAZOO Racing, rekabetin arttığı Hypercar kategorisinde yenilenen görünüme sahip iki aracıyla yarışacak.

Katar'da 2 Mart hafta sonunda başlayacak olan 2024 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, birçok yeni takımla birlikte heyecan verici yarışlara sahne olacak. Beş sezondur üst üste şampiyonluk kazanan TOYOTA GAZOO Racing, 2024'te de deneyimli pilot kadrosuyla piste çıkacak.

7 numaralı GR010 HYBRID aracında Mike Conway, takım müdürü Kamui Kobayashi ve Nyck de Vries yer alacak.

Son Dünya Şampiyonları Sébastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa ise 8 numaralı araçta üst üste üçüncü kez şampiyon olmak için yarışacak.

Yarış aracının görünümü 2024 için güncellenmiş bir kimlik kazandı

GR010 HYBRID Hypercar, 2021'deki ilk yarışından bu yana katıldığı 19 yarışın 16'sını kazandı.

Tamamen yeni mat siyah görünüm, TOYOTA GAZOO Racing'in dayanıklılık yarışlarında hibrit teknolojilerini geliştirerek daha iyi otomobilleri üretme konusundaki kararlılığını temsil ediyor.

En görünür teknik değişiklik ön farlarla ilgili olsa da, dayanıklılık açısından da ileriye doğru adımlar atıldı. Sürücü geri bildirimleri kullanılarak LED farlar ıslak koşullarda ve geceleri daha iyi görünürlük için parlamayı azaltacak şekilde değiştirildi.

Austin ve Brezilya'daki saat yönünün tersinde dönülen pistlerde pit stop verimliliğini optimize etmek için GR010 HYBRID'e ilk kez aracın sol tarafında yakıt ikmaline izin verecek şekilde değişiklik yapıldı.​​​​​​​

GR010 HYBRID yarış aracı CO2 emisyonlarını en az yüzde 65 oranında azaltan yüzde 100 yenilenebilir biyoyakıt kullanıyor.

Sürdürülebilirliğe daha fazla katkıda bulunmak adına hiçbir yarışta lastik ısıtıcılarına da izin verilmiyor. Ayrıca takımın Almanya'nın Köln kentindeki yarış merkezinde, sürdürülebilirlik çalışmalarını tamamlayacak şekilde, yeni bir merkezi soğutma tesisi sayesinde CO2 emisyonlarını yılda yaklaşık 1400 metrik ton azaltmaya yönelik adımlar atıldı.

Toyota'nın en güncel GR010 HYBRID yarış aracı, 24-25 Şubat tarihlerinde Katar'daki Lusail Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek olan WEC'in resmi sezon öncesi testinde ilk kez piste çıkacak.

5 bin 380 kilometrelik pist, aynı zamanda sekiz yarışlık 2024 sezonunun ilk yarışı Katar 1812 kilometreye de ev sahipliği yapacak. Yarış, körfez ülkesinin 18 Aralık ulusal gününe ithafen 1812 kilometre veya maksimum 10 saat sürecek.