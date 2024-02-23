9 ilde FETÖ'nün “Özel Evler”ine operasyon: 18 gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 2013-2014 yıllarında yapılan KPSS sınavına “Özel Evler” olarak adlandırılan bu evlerde hazırlandığı belirlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün İstanbul’da yürüttüğü faaliyetlerin deşifre edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul genelinde 2013-2014 yıllarında yapılan KPSS sınavına örgüt yöneticilerince kamu kurum ve kuruluşlarına sızma amacıyla öğrenci seçerek kurulan KPSS çalışma evlerinden sorumlu 3 mahrem imamın kurduğu çalışma evlerinde sınava hazırlanan 18 şüphelinin olduğu tespit edildi.

18 şüphelinin “Özel Evler” olarak adlandırılan bu evlerde 2013-2014 yıllarında yapılan KPSS sınavına hazırlatıldığı belirlendi. Şüpheli şahısların sorumlu imamlarca örgütsel iletişimi operasyonel hatlar ile büfe ve ankesörlü hatlar üzerinden kurdukları tespit edildi.

18 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli, Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Kocaeli, İzmir, Zonguldak ve Gaziantep’te operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 8’i aktif kamu personeli olan 18 şüpheli şahsın tamamı yakalanarak gözaltına alındı.