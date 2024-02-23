Sakarya halkının 'gizemli yol' dediği yerin sırrı çözüldü! Orada ayağını frenden çeken yokuş yukarı çıkıyor
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde mezarlık çevresinde araba kullanırken aşağı doğru olan yolda kontağı kapatanlar, yokuş yukarı çıkıyor. ‘Gizemli yol’ olarak adlandırılan bölgede incelemeler yapan mühendisler tespitlerini açıkladı.
Esentepe Mahallesi Sivritepe Caddesi Serdivan Mezarlığı bölgesindeki yolun bir kısmında araba kullanırken aşağı doğru olan yolda kontağı kapatanlar, yokuş yukarı çıkıyor.
Erzurum Palandöken Dağı eteklerinde Abdurrahman Gazi Türbesi'ne giden yolun benzerliğiyle dikkat çeken bu yola birçok vatandaş test için geliyor.
Bölge halkı tarafından ‘Gizemli yol’ olarak adlandırılan yolda çalışmalar yapan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin İpek ve ekibi, yokuş olarak görülen yolda ölçüm gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde yolda yüzde iki eğimin olduğu belirlendi.
“Yolda herhangi bir efsane çıkmadı, her şey gayet normal”
Yolun birçok vatandaş tarafından test edildiğini görerek konuyu merak eden ve bölgede gerekli çalışmaları yapan İpek, “Ölçüm sonucumuzda normalde buradaki olayın göz yanılması sebebi ile olduğuna şahit olduk. Ölçüm sonucuna göre; her şeyin fizik kurallarına göre olduğunu ve göz yanılmasından dolayı yukarıya doğru olduğu gözüküyor ama normalde aşağı tarafa doğru olduğunu tespit ettik. Onun için araçlarını vitesi boşa aldıklarında aşağı tarafa doğru hareket ettiklerine şahit olduk. Ölçüm sonuçlarına göre yolda herhangi bir efsane çıkmadı, her şey gayet normal” dedi.