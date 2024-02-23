Sakarya halkının 'gizemli yol' dediği yerin sırrı çözüldü! Orada ayağını frenden çeken yokuş yukarı çıkıyor

“Yolda herhangi bir efsane çıkmadı, her şey gayet normal”

Yolun birçok vatandaş tarafından test edildiğini görerek konuyu merak eden ve bölgede gerekli çalışmaları yapan İpek, “Ölçüm sonucumuzda normalde buradaki olayın göz yanılması sebebi ile olduğuna şahit olduk. Ölçüm sonucuna göre; her şeyin fizik kurallarına göre olduğunu ve göz yanılmasından dolayı yukarıya doğru olduğu gözüküyor ama normalde aşağı tarafa doğru olduğunu tespit ettik. Onun için araçlarını vitesi boşa aldıklarında aşağı tarafa doğru hareket ettiklerine şahit olduk. Ölçüm sonuçlarına göre yolda herhangi bir efsane çıkmadı, her şey gayet normal” dedi.