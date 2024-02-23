BIST 9.369
DOLAR 31,09
EURO 33,73
ALTIN 2.023,03
HABER /  SPOR

Galatasaray, Jonah Radebaugh ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Jonah Radebaugh ile yollarını ayırdı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki basketbolcu Jonah Radebaugh ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Abone ol

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında kadromuza katılan oyuncumuz Jonah Radebaugh ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Radebaugh'a göstemiş olduğu mücadele ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Galatasaray ile ligde 16 maçta görev alan Radebaugh, 7.9 sayı, 4.6 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Ümraniye'de vahşet! İmam nikahlı eşini ve 2 kızını öldürdü
Ümraniye'de vahşet! İmam nikahlı eşini ve 2 kızını öldürdü
Karaman’da çarpışan otomobillerden biri takla attı
Karaman’da çarpışan otomobillerden biri takla attı
TFF Fair Play ödüllerinde ocak ayının kazananı belli oldu
TFF Fair Play ödüllerinde ocak ayının kazananı belli oldu
Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
9 ilde FETÖ'nün “Özel Evler”ine operasyon: 18 gözaltı
9 ilde FETÖ'nün “Özel Evler”ine operasyon: 18 gözaltı
15 yıl değnekle gezen vatandaş akülü arabasına kavuştu
15 yıl değnekle gezen vatandaş akülü arabasına kavuştu
Evli çiftin silahlı kavgası ölümle bitti
Evli çiftin silahlı kavgası ölümle bitti
Polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta 5 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi!
Polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta 5 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi!
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı!
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı!
Hollanda Merkez Bankası 3,5 milyar zarar açıkladı!
Hollanda Merkez Bankası 3,5 milyar zarar açıkladı!