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Ümraniye'de vahşet! İmam nikahlı eşini ve 2 kızını öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ümraniye'de vahşet! İmam nikahlı eşini ve 2 kızını öldürdü

İSTANBUL Ümraniye'de bir kişi, imam nikahlı eşini ve 2 kızını silahla öldürdükten sonra kaçtı.

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Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'ta bulunan bir sitede ikamet eden Suat G, imam nikahlı eşi Yasemin Ü. ile kızları Zeliha G. (31) ve Mine G'ye (30) silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde yaptıkları incelemede anne ve iki kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde araştırma yaparken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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