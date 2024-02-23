BIST 9.362
DOLAR 31,09
EURO 33,72
ALTIN 2.023,12
HABER /  SPOR

TFF Fair Play ödüllerinde ocak ayının kazananı belli oldu

TFF Fair Play ödüllerinde ocak ayının kazananı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) düzenlediği Fair Play Ödülleri'nin Ocak 2024 dönemi sahibi belirlendi.

Abone ol

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ali Erten başkanlığında; Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ocak ayı değerlendirmelerini yaptı.

Kurul üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda İstanbulspor'un futbolcusu Florian Loshaj, "En Centilmen Futbolcu" kategorisinde ödül kazandı. TFF Fair Play ve Sorumluluk Kurulu, futbolcunun seçilme gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:

"10 Ocak 2024 tarihinde oynanan Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşmasında, rakibi Edouart Michut'un kafaya çıkışı sonrasında ters düşmesini önleyerek olası büyük bir sakatlığın önüne geçtiği, ayrıca bu hareketini oyunun devam ediyor olmasına rağmen, önceliği rakibinin sakatlanma riskini önlemeye yönelik verdiği anlık bir kararla gerçekleştirdiği göz önüne alınarak İstanbulspor futbolcusu Florian Loshaj, Ocak 2024 ayının en centilmen futbolcusu ödülüne layık görülmüştür."

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
9 ilde FETÖ'nün “Özel Evler”ine operasyon: 18 gözaltı
9 ilde FETÖ'nün “Özel Evler”ine operasyon: 18 gözaltı
15 yıl değnekle gezen vatandaş akülü arabasına kavuştu
15 yıl değnekle gezen vatandaş akülü arabasına kavuştu
Evli çiftin silahlı kavgası ölümle bitti
Evli çiftin silahlı kavgası ölümle bitti
Polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta 5 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi!
Polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta 5 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi!
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı!
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı!
Hollanda Merkez Bankası 3,5 milyar zarar açıkladı!
Hollanda Merkez Bankası 3,5 milyar zarar açıkladı!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı ile görüştü
TOYOTA GAZOO Racing 2024 WEC'e Hazır
TOYOTA GAZOO Racing 2024 WEC'e Hazır
Bakan Mehmet Şimşek'ten "ihracata desteğe devam" mesajı
Bakan Mehmet Şimşek'ten "ihracata desteğe devam" mesajı
Başkan adayından görülmemiş evlilik vaadi! 'Bekar kimse kalmayacak'
Başkan adayından görülmemiş evlilik vaadi! 'Bekar kimse kalmayacak'