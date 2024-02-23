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Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti

Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi Belçika ekibi Union Saint-Gilloise oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin rakibi Belçika ekibi Union Saint-Gilloise oldu.

İlk maç deplasmanda

İlk maç deplasmanda Belçika'da 7 Mart'ta oynanacak. Rövanş maçı ise 14  Mart'ta Kadıköy'de yapılacak.

İşte eşleşmeler

Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)

Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)

Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)

Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

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