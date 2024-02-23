BIST 9.362
DOLAR 31,09
EURO 33,72
ALTIN 2.023,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kendini savcı olarak tanıtıp 1 milyon 250 bin lira dolandırmıştı, tutuklandı!

Kendini savcı olarak tanıtıp 1 milyon 250 bin lira dolandırmıştı, tutuklandı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde telefonla aradığı kişiye kendisini savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden N.A. (65) isimli kadını telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan zanlı, kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini ve suça karıştığını söyleyerek, sorunun çözülmesi için elindeki para ve altınların kendilerine teslim edilmesini istedi.

Bunun üzerine N.A, evine gelen kişiye yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ile 53 bin 500 lirasını verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.A'nın başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda kadının para ve ziynet eşyalarını alan kişinin I.E.A. (18) olduğu, yolcu otobüsüyle Samsun'dan Adana istikametine gittiği bilgisine ulaşıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle yapılan koordineli çalışma sonucunda yolcu otobüsü, Şarkışla ilçesinde durdurularak araçta bulunan şüpheli yakalandı. Zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, N.A'dan dolandırıcılık yoluyla alınan para ve ziynet eşyalarının tamamı da bulundu.

Gözaltına alınarak Samsun'a getirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Dolandırıcılık konusu para ve ziynet eşyaları da N.A'ya teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de bir toplu istifa!
İYİ Parti'de bir toplu istifa!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Katları tek tek dolaşarak beğendiği ayakkabıları çaldı
Katları tek tek dolaşarak beğendiği ayakkabıları çaldı
Galatasaray, Jonah Radebaugh ile yollarını ayırdı
Galatasaray, Jonah Radebaugh ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti
Ümraniye'de vahşet! İmam nikahlı eşini ve 2 kızını öldürdü
Ümraniye'de vahşet! İmam nikahlı eşini ve 2 kızını öldürdü
Karaman’da çarpışan otomobillerden biri takla attı
Karaman’da çarpışan otomobillerden biri takla attı
TFF Fair Play ödüllerinde ocak ayının kazananı belli oldu
TFF Fair Play ödüllerinde ocak ayının kazananı belli oldu
Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
9 ilde FETÖ'nün “Özel Evler”ine operasyon: 18 gözaltı
9 ilde FETÖ'nün “Özel Evler”ine operasyon: 18 gözaltı
15 yıl değnekle gezen vatandaş akülü arabasına kavuştu
15 yıl değnekle gezen vatandaş akülü arabasına kavuştu
Evli çiftin silahlı kavgası ölümle bitti
Evli çiftin silahlı kavgası ölümle bitti