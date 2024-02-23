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Eski eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi!

Eski eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde eski karısını öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 28 Ağustos 2023'te boşandığı Ayşe Çetin'i (40) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mükerrem Başarmak (49) hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Sanığın, "boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenen iddianame, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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