O ilçede her cuma dua vaktinde hayat duruyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 7 asırdır devam eden esnaf duası bu hafta cuma günü de devam etti. Cuma namazı öncesinde yapılan duanın olduğu vakitte ilçede hayat durdu.

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Mudurnu ilçesinde yaşatılan ahilik geleneğinde esnaf; hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için 7 asırdır dua ediyor. 7 asırlık gelenek bugün de devam ettirildi. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri ve yerli turistler de eşlik etti. Cuma namazı öncesinde okunan geleneksel esnaf duası sonrasında esnaf ile vatandaşlara pilav ikram edildi. Cuma namazı öncesinde yapılan dua nedeniyle ilçede dua bitene kadar hayat durdu.