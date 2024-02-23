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Karadeniz Sahil Yolu'nda sebze yüklü tır orta refüje çıktı

Karadeniz Sahil Yolu'nda sebze yüklü tır orta refüje çıktı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Gürcistan plakalı tırın orta refüje çıkması sonucu dorsesinde bulunan sebzeler yola savruldu. Üstgeçidin ayağına çarparak duran Gürcistan uyruklu tır sürücüsü hayatını kaybederken, kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu.

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Kaza, Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Rize istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürmene ilçesinin Balıklı mahallesinde Gürcistan uyruklu Levan Solomanidze (46) yönetimindeki GI12010 plakalı tırın henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Üstgeçidin ayağına çarparak duran tırın dorsesinde bulunan sebzeler yola savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tırın içerisinde sıkışan sürücü yapılan çalışma ile kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücünün cansız bedeni otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürürken, tır sürücünün dorsesini Trabzon'dan yükleyerek Gürcistan'a doğru yola çıktığı öğrenildi.

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