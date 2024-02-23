Ünlü gazeteciyi evinin kapısına kadar gelip tehdit ettiler!

Gazeteci Talat Atilla, 4 kişilik bir çetenin evinin kapısına kadar gelip tehdit oluşturması üzerine şikâyetçi oldu. Çete üyeleri polis operasyonuyla yakalandı.

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Gazeteci Talat Atilla, sosyal medya hesabından çete üyesi olduğunu belirttiği 4 kişinin kapısına gelerek tehdit oluşturduğunu ve şikâyette bulunduğunu duyurdu.

Dün Ankara Organize Suçlar Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonla çete üyelerinin yakalandığını, kapısındaki şahsın da cinayet suçundan hapis yattığını aktaran Talat Atilla, “Savcılığa sevk edilen çete üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başta ilgili emniyet camiası olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederim. Emniyetin hakkımdaki koruma kararı konusundaki hassasiyetine teşekkür ederek, düşüneceğimi söyledim. Soran, arayan tüm dostlara teşekkür ederim. Tanıyanlar bilir ki, insanız belki ürkeriz ama asla Allah'tan başkasından korkmayız” ifadelerini kullandı.