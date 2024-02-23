BIST 9.356
DOLAR 31,09
EURO 33,70
ALTIN 2.024,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otoparkta silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı!

Otoparkta silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada karın bölgesinden silahla vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

Abone ol

Olay, 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Çirikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kıvılcım Sokak'ta bulunan otoparkta iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucu karın bölgesine kurşun isabet eden E.P. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan E.P.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken bölgede inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan buldu.

Olayda, tetiği çektiği ileri sürülen B.Y.’nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Havalimanı’nda İşaret Dili ile Cuma hutbesi
İstanbul Havalimanı’nda İşaret Dili ile Cuma hutbesi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar ocakta yüzde 11,7 azaldı
Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar ocakta yüzde 11,7 azaldı
Karla kaplı yolu küreklerle açmaya çalıştılar
Karla kaplı yolu küreklerle açmaya çalıştılar
Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasının mahkemesi değişti!
Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasının mahkemesi değişti!
Kendini savcı olarak tanıtıp 1 milyon 253 bin liralık dolandırıcılık yaptı
Kendini savcı olarak tanıtıp 1 milyon 253 bin liralık dolandırıcılık yaptı
O ilçede her cuma dua vaktinde hayat duruyor
O ilçede her cuma dua vaktinde hayat duruyor
Karadeniz Sahil Yolu'nda sebze yüklü tır orta refüje çıktı
Karadeniz Sahil Yolu'nda sebze yüklü tır orta refüje çıktı
Murat Kurum ile karşılaşan genç Kurum'un vaatlerini dinledi böyle konuştu
Murat Kurum ile karşılaşan genç Kurum'un vaatlerini dinledi böyle konuştu
Ünlü gazeteciyi evinin kapısına kadar gelip tehdit ettiler!
Ünlü gazeteciyi evinin kapısına kadar gelip tehdit ettiler!
Eski eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi!
Eski eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi!
Özgür Erdursun açıkladı! Emekliye seçim öncesi bir müjde gelir mi?
Özgür Erdursun açıkladı! Emekliye seçim öncesi bir müjde gelir mi?