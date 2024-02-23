Otoparkta silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada karın bölgesinden silahla vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

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Olay, 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Çirikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kıvılcım Sokak'ta bulunan otoparkta iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucu karın bölgesine kurşun isabet eden E.P. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan E.P.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken bölgede inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan buldu.

Olayda, tetiği çektiği ileri sürülen B.Y.’nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.