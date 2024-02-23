Buğra Kavuncu Özgür Özel'in İYİ Parti'ye ikinci teklifini açıkladı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Yollarımıza hür ve müstakil olarak devam etme kararı aldık. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel bize işbirliği teklif etti. Bir detay vermedi. Biz, 'Nasıl bir işbirliği?' dediğimizde, 'Siz önce evet deyin, sonra konuşuruz.' denildi. Bir kez daha değerlendirdik ve partimizin en üst kurulu, 'Artık kendi yolumuzu yürüyelim.' dedi"

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Tuzla'da muhtarların, mahalleleriyle ilgili sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyen Kavuncu, dijitalleşmenin işlevlerini azalttığı görüşüne rağmen muhtarlıkların, mahallelerde günlük kiralık evlerde kalan düzensiz göçmen ve sığınmacıların kaydının tutulması açısından önemli bir konuma sahip olabileceğini ifade etti.

Meclis'te İçişleri Bakanlığına, muhtarların bu konuda yetkilendirilmesi için bir öneri sunacaklarını dile getiren Kavuncu, seçimi kazanmaları halinde muhtarlarla ilişkilerini daha da artıracaklarını kaydetti.

CHP ile ittifak meselesi

Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptıkları ittifaka ithafen, "Neden ittifakı bozdunuz?" şeklinde çok soru aldığını hatırlatan Kavuncu, "Bu soruların bir kısmı anlaşılır ve samimi sorular ama bir kısmı benim açımdan anlaşılması güç sorular." dedi.

İYİ Partinin 7 yıl önce hür ve muhalif bir parti olarak kurulduğunu, 2018 yılında CHP ile yeniden parlamenter sisteme geçilmesinde mutabık kaldıkları için ittifak yaptıklarını ve bunu geçen yılki seçimlerde sürdürdüklerini aktaran Kavuncu, parti olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arzu ettikleri sonucu alamadıkları için Cumhuriyet'in 100. yılında hayal kırıklığına uğradıklarını anlattı.

Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu başarısızlığın sonucunda da bir değerlendirme yaptık. Dedik ki, 'İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber oldukça kendini anlatamıyor, arzu ettiğimiz oy toplama imkanını elde edemiyoruz.' Daha sonra yollarımıza hür ve müstakil olarak devam etme kararı aldık. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel bize işbirliği teklif etti. Bir detay vermedi. Biz, 'Nasıl bir işbirliği?' dediğimizde, 'Siz önce evet deyin, sonra konuşuruz.' denildi. Bir kez daha değerlendirdik ve partimizin en üst kurulu, 'Artık kendi yolumuzu yürüyelim.' dedi."

Buğra Kavuncu, belediye ile ilgili sorunları, "barınma", "ulaşım", "sosyal belediyecilik" ve "düzensiz göç" adıyla dört ana başlık altında topladıklarını, detaylı çözüm önerileri hazırladıklarını belirtti.