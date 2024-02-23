İzmir'de 15 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir iş yerine baskın yapan ekipler, 15 kişiyi suçüstü yakaladı, aramalarda; uyuşturucu haplar, ruhsatsız tabancalar ve 920 bin TL'lik borç senetleri ele geçirildi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesi Selvi Mahallesi’nde bulunan ruhsatsız bir iş yerinde, kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Baskın yapan ekipler, kumar oynayan 15 kişiyi yakaladı. Şahıslara, 96 bin TL idari para cezası kesildi. Ekipler, ruhsatsız iş yerinde aramalarda yaptı. Yapılan aramada; iki ruhsatsız tabanca, 80 santimetre uzunluğunda kılıç, uyuşturucu haplar, kumar oynanan malzemeler ve 920 bin TL’lik iki farklı kişi adına düzenlenmiş borç senedi ele geçirildi.