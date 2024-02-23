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Otel yangınında 3. kattan aşağı atladı, ağır yaralandı!

Otel yangınında 3. kattan aşağı atladı, ağır yaralandı!

Tokat'ta bir otel odasında çıkan yangında panik yapan 20 yaşındaki genç, 3. kattan atlayarak ağır yaralandı.

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Olay saat 15.30 sıralarında GOP Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında otel odasında bulunan ve asker olduğu iddia edilen 20 yaşındaki U.M.G. alevlerin arasından kaçmak için 3. kattan aşağı atladı.

Olay sonrası ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hızla üniversite hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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