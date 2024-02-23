Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'yi DEM'in oyuncağı haline dönüştürenler utansın!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir mitinginde konuştu. Erdoğan, "CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp oyun kuranların piyonu haline geldi. Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki DEM'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Sevgili Balıkesirliler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Nice gönül sultanını yetiştirmiş Balıkesir'in şehrinde olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Sizlerden 31 Mart'ta yüzde 50 üzerinde oy oranı ile Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum. Çanakkale'den Milli mücadeleye kadar zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir'in Türkiye Yüzyılı'na omuz vereceğine inanıyorum.

Resmi rakamları istedim; şu anda bu alanda 85 bin kişi var. Yolda Balıkesirli kardeşlerimle birlikte olduk. Bu ne güzellik böyle.

"Birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar"

Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok. Ama anlaşılan o ki birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Şimdi de bunu televizyon ekranlarından ulu orta dillendirmeye hatta açıkça ödenmesini istemeye başlamışlar. Anlaşılan birilerinin ödemek zorunda oldukları diyet borcu hiç bitmiyor ve bitmeyecek. Tabi muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü kimin kime borçlandığı da tam bir muamma. Siyasetin acemi genel başkanlar elinde adeta bir kabzımal hesabına dönüştürülmesi gerçekten utanç verici. Benim bildiğim Balıkesir bu oyunu bozacak basirete sahiptir. Kazanmak değil kaybettirmek üzerine kurulu siyasetin bu şehre hiçbir katkısı olmayacağını en iyi benim Balıkesirli kardeşlerim biliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Balıkesir için jest çağrısı yapmıştı. Özel, İYİ Parti'nin Balıkesir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez'i adaylıktan çekmesini istemişti. Özel, canlı yayında "Ablam' dediğim sevgili Meral Akşener bir gün şöyle bir şey demişti: 'Bunların hiçbirine borcum yok Ahmet (CHP Balıkesir Adayı Ahmet Akın) ama sana borcum var' dedi. Benim tanıdığım Meral hanım Balıkesir için gereğini yapar" ifadelerini kullanmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Özel'in isteğine şu cevabı verdi: Böyle bir durum mümkün değil. Turhan Çömez’in adaylığı devam ediyor. Balıkesir’in en güçlü adayı"

"İstanbul'u kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırmaya başladılar"

Esasen diğer şehirlerde de durum çok farklı değil. İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik numarasıyla kendi akıllarıyla milleti kandırmaya çalışıyor. Neyse ki milleti kandırmak isterken bile işlerini doğru dürüst yapamıyorlar da oynadıkları oyunlar kendi ayaklarına dolanıyor. Muhalefet partilerindeki iç çekişmeler de ayrı bir facia. Kelimenin tam anlamıyla rezillik diz boyu.

Biz adaylarımızı belirlerken Türkiye yüzyılı profiline aday uyduracak olmasına dikkat ettik. Onların verdiği her sözün arkasında biz varız. Hükümetimiz var cumhur ittifakı var. Muhalefet cephesinde herhangi bir ölçü yok. Kim nereyi kaparsa elinde kalıyor havasında bir süreç yaşanıyor.

"CHP'nin içler acıcısı haline bakınca bu partiye gönül verenler adına üzülüyoruz"

CHP'nin içler acısı haline bakınca bu partiye gönül verenler adına üzülüyoruz. Hiçbir vizyonu programı bulunmadığını biliyoruz. Daha önceki seçimlerde örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı. Kent uzlaşısı diyerek kandil ile uzlaşı arayışına girmesi CHP'nin bu millet ile ortak noktası kalmadığına işaret ediyor.

"CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp oyun kuranların piyonu haline geldi"

Her kafadan ayrı ses çıkan CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp oyun kuranların piyonu haline geldi. Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki DEM'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın. Biz işimizi lafta bırakmayacağız. Biliyoruz ki Balıkesir sadece lafa bakmaz, lafı söyleyenin kim olduğuna nerede ne yaptığına ne yapabileceğine bakar.

"Bunlar eser ve hizmet yapmada engelli"

Muhalefetin adayları sözlerinin yüzde 90'ını yerine getiremiyor, getirmek gibi dertleri de yok. Verdiğimiz kaynağı 2 kat artırdığımız halde muhalefet cenahı engellendik yalanına sığınıyor. Bunlar eser ve hizmet yapmada engellidir. Gözü de gönlü de şehrinde olmayanlar kaynakları şahsi hırsları uğrunda çarçur etmiştir. Yalanlar üzerine kurulu kampanyalar ile milleti kandırma peşindeler.

"Günümüz Türkiye'sinde eskinin zübük siyaseti işlemez"

Son 21 yılda hayata geçirdiğimiz atılımlar sayesinde ülkemizde siyasetin işleyişi değişti. Eskinin korku ve laf cambazlığı ile kifayetsizliği saklama siyasetini eser ve hizmet siyaseti aldı. Günümüz Türkiye'sinde eskinin zübük siyaseti işlemez.

Siyasetin çıtasını biraz daha yükseltmiştik. Şimdi bu vizyonu şehirlerimiz ile buluşturmayı hedefliyoruz. 31 Mart'ı tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Sizler bu adımları atarken biz de Ankara'da üzerimize düşeni yapacağız.

"Balıkesir'e 238 milyar liralık yatırım"

Son 21 yılda Balıkesir'e 238 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bu yatırımla eğitimde 4832 derslik kazandırdık. İkinci devlet üniversitesini açtık. Yurt binaları açtık. 39 spor tesisi açtık. 6 milyar lira üzerinde kaynak aktardık. 1.100 yataklı Atatürk Şehir Hastanesi olmak üzere 81 sağlık tesisi yaptık. 16 sağlık tesisi inşası sürüyor. 8500 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Riskli olan 7870 yapının dönüşümünü gerçekleştirdik.

Biz ekonomide önceliği istihdama ve üretime veriyoruz. Bu konuda gayet iyi gidiyoruz. Dünyanın başının belası olan enflasyon bizim de canımızı yakıyor. 6 Şubat depremlerinin ekonomimize yüklediği 104 milyar dolarlık faturayla da karşı karşıyayız. Amacımız bu fırtına küresel iklimden ülkemizi sahil-i selamete çıkarmaktır.

Ekonomi mesajı: Yıl sonuna işaret etti

Bugüne kadar vatandaşlarımıza mahcup olacak bir kırılmaya meydan vermedik. Bu yıl sonuna doğru ekonomimizde başlayacak rahatlamayla tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacağız.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı İslam aleminin yekvücut olarak hareket etmesi için gayret gösteriyoruz. Gazze'deki zulmün, Kudüs'teki tacizlerin durması için, hiçbir istisna koymadan söylüyorum, elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Dün 2 bin 380 ton yardım malzemesi taşıyan bir gemimiz daha bölgeye ulaştı. Bu zulmün durdurulması halinde bölgemizde yanacak ateşin bizi de etkilemesi kaçınılmazdır.

"Teröristlerin projelerini delik deşik etmeyi sürdüreceğiz"

Ülkemizi güneyden kuşatarak teröristtan projesi kurma hayalini delik deşik etmeyi sürdüreceğiz. Gabar'da Cudi'de bunları çökertip inlerine gömdük. Bu yıl sonuna doğru ekonomide başlayacak rahatlama ile çalışanlarımızın ve emeklilerimiz başta olmak üzere tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacağız. Gabar'da günde 35 bin varil çıktığı andan itibaren aile kurumlarının kaynağı olacak. Ülkemizin 21 yılda demokrasi ve kalkınma adımlarını gerçekleştirmenin gerisinde korumayı başardığımız güven ve istikrar iklimi var. bu iklime sahip çıkarak ülkemize karşı kurulan sinsi niyetleri kursaklarda bırakacağız.